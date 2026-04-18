中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共有3場比賽，昨（17）日成功止敗的中信兄弟，今日推出洋投黎克（Nick Nelson）先發，目標本季首次2連勝，將碰上味全龍洋投鋼龍（Andrew Gagnon）；台鋼雄鷹「大王」王柏融繼續挑戰生涯百轟，不過前役遭觸身球而提早退場，今日能否上陣仍待觀察，雄鷹推出左投江承諺交手樂天桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；近期收下3連勝的統一7-ELEVEn獅，今日推出洋投獅帝芬（Jackson Stephens）交手富邦悍將李東洺。《NOWnews》整理出4月18日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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2026年中職戰績表（截至4月17日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 13 8-5-0 0.615 -
1 台鋼雄鷹 14 8-5-1 0.615 0
3 統一獅 13 7-5-1 0.583 0.5
4 富邦悍將 12 6-6-0 0.500 1.5
5 樂天桃猿 13 6-7-0 0.462 2
6 中信兄弟 13 3-10-0 0.231 5
王柏融續拚百轟　雄鷹推江承諺交手桃猿艾菩樂

澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出左投江承諺先發，本季出賽2場拿下1勝，防禦率0.75。江承諺去年與桃猿交手2次，吞下1敗，對戰防禦率4.09。

前役成功止敗的桃猿目前排名第5，今日由艾菩樂掛帥，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率5.06。去年與雄鷹交手6場，拿下2勝2敗，對戰防禦率僅3.72。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

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廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹江承諺本季第3次登板，交手樂天桃猿艾菩樂。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）
▲台鋼雄鷹江承諺本季第3次登板，交手樂天桃猿艾菩樂。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）
獅隊客場3連勝　今推獅帝芬交手李東洺

新莊賽事，悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率7.88。李東洺去年與獅隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率12.54。

近期打下客場3連勝的獅隊，目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率2.93。獅帝芬去年與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.77。

📍富邦悍將主場轉播資訊

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MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日推出李東洺，希望在主場止敗。（圖／富邦悍將提供,2026.4.3）
▲富邦悍將近期吞下2連敗，今日推出李東洺，希望在主場止敗。（圖／富邦悍將提供,2026.4.3）
兄弟目標首次2連勝　黎克掛帥戰鋼龍

天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率僅3.00。本季鋼龍與兄弟交手過1場，吞下1敗，對戰防禦率5.40。

兄弟昨日成功止敗，目前仍在聯盟墊底，今日由洋投黎克掛帥，本季出賽4場（2先發），吞下2敗，防禦率7.62。黎克本季初次來台發展，尚未與龍隊有過交手，今日將是本季初對決。

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▲味全龍洋投鋼龍今日先發交手中信兄弟，目標替球隊保住龍頭。（圖／味全龍提供）
▲味全龍洋投鋼龍今日先發交手中信兄弟，目標替球隊保住龍頭。（圖／味全龍提供）
❗️今日澄清湖氣溫落在2930度、降雨機率20%，新莊氣溫落在25度、降雨機率20%，天母氣溫落在2526度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...