中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（18）日共有3場比賽，昨（17）日成功止敗的中信兄弟，今日推出洋投黎克（Nick Nelson）先發，目標本季首次2連勝，將碰上味全龍洋投鋼龍（Andrew Gagnon）；台鋼雄鷹「大王」王柏融繼續挑戰生涯百轟，不過前役遭觸身球而提早退場，今日能否上陣仍待觀察，雄鷹推出左投江承諺交手樂天桃猿艾菩樂（Tyler Eppler）；近期收下3連勝的統一7-ELEVEn獅，今日推出洋投獅帝芬（Jackson Stephens）交手富邦悍將李東洺。《NOWnews》整理出4月18日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月17日賽後）：
王柏融續拚百轟 雄鷹推江承諺交手桃猿艾菩樂
澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出左投江承諺先發，本季出賽2場拿下1勝，防禦率0.75。江承諺去年與桃猿交手2次，吞下1敗，對戰防禦率4.09。
前役成功止敗的桃猿目前排名第5，今日由艾菩樂掛帥，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率5.06。去年與雄鷹交手6場，拿下2勝2敗，對戰防禦率僅3.72。
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獅隊客場3連勝 今推獅帝芬交手李東洺
新莊賽事，悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率7.88。李東洺去年與獅隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率12.54。
近期打下客場3連勝的獅隊，目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率2.93。獅帝芬去年與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.77。
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兄弟目標首次2連勝 黎克掛帥戰鋼龍
天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率僅3.00。本季鋼龍與兄弟交手過1場，吞下1敗，對戰防禦率5.40。
兄弟昨日成功止敗，目前仍在聯盟墊底，今日由洋投黎克掛帥，本季出賽4場（2先發），吞下2敗，防禦率7.62。黎克本季初次來台發展，尚未與龍隊有過交手，今日將是本季初對決。
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❗️今日澄清湖氣溫落在29至30度、降雨機率20%，新莊氣溫落在25度、降雨機率20%，天母氣溫落在25至26度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|13
|8-5-0
|0.615
|-
|1
|台鋼雄鷹
|14
|8-5-1
|0.615
|0
|3
|統一獅
|13
|7-5-1
|0.583
|0.5
|4
|富邦悍將
|12
|6-6-0
|0.500
|1.5
|5
|樂天桃猿
|13
|6-7-0
|0.462
|2
|6
|中信兄弟
|13
|3-10-0
|0.231
|5
澄清湖賽事，雄鷹目前與龍隊並列第1，今日推出左投江承諺先發，本季出賽2場拿下1勝，防禦率0.75。江承諺去年與桃猿交手2次，吞下1敗，對戰防禦率4.09。
前役成功止敗的桃猿目前排名第5，今日由艾菩樂掛帥，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率5.06。去年與雄鷹交手6場，拿下2勝2敗，對戰防禦率僅3.72。
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新莊賽事，悍將目前排名第4，今日推出土投李東洺先發，本季出賽2場，吞下1敗，防禦率7.88。李東洺去年與獅隊交手3場，吞下1敗，對戰防禦率12.54。
近期打下客場3連勝的獅隊，目前排名第3，今日由洋投獅帝芬掛帥，本季出賽3場，拿下2勝1敗，防禦率2.93。獅帝芬去年與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.77。
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天母賽事，龍隊目前與雄鷹並列聯盟第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽3場，拿下1勝2敗，防禦率僅3.00。本季鋼龍與兄弟交手過1場，吞下1敗，對戰防禦率5.40。
兄弟昨日成功止敗，目前仍在聯盟墊底，今日由洋投黎克掛帥，本季出賽4場（2先發），吞下2敗，防禦率7.62。黎克本季初次來台發展，尚未與龍隊有過交手，今日將是本季初對決。
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