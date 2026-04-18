我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃蜂後衛鮑爾（LaMelo Ball）本季展現全能身手，場均20.1分外加積極防守，證明自己已具備領袖風範。（圖／美聯社／達志影像）

自1月以來身為NBA2026年賽季最炙手可熱的球隊之一，夏洛特黃蜂帶著驚人氣勢闖入附加賽，享受著自肯巴沃克（Kemba Walker）時代以來未曾有過的關注度。雖然他們先在延長賽力克熱火，但在爭奪季後賽門票的最後一戰，這支年輕軍團面對奧蘭多魔術卻意外「斷電」，最終以90：121慘敗出局。雖然黃蜂出局令夏洛特球迷心碎，但若因此否定黃蜂本季的巨大進步，無疑是因噎廢食。即便結局令人失望，黃蜂本賽季仍被評為極其成功。在2025年選秀會以第4順位挑中來自杜克大學的克內佩爾（Kon Knueppel），已被證實是足以改變隊史的選擇。身為史上首位領跑全聯盟三分球進球數的新秀，克內佩爾（Kon Knueppel）的投射威脅徹底拉開了空間。更關鍵的成長來自於拉梅羅鮑爾（LaMelo Ball）。本季他打出生涯最全能表現，場均貢獻20.1分與7.1次助攻，更展現了前所未有的防守積極度。加上二年級生米勒（Brandon Miller）效率大幅提升，且兩大核心本季皆出賽超過65場，正式擺脫「玻璃人」標籤。總教練查爾斯李（Charles Lee）的執教表現堪稱驚艷。元旦時黃蜂戰績僅11勝22負，但他成功將塞爾提克式的三分體系植入球隊，並要求全員投入防守。這場革命在最後3個月開花結果，黃蜂打出33勝16負的衝刺戰績，甚至曾連6場贏球超過15分，這項宰制力是自2017-18年勇士隊後首見。此外，黃蜂本季曾以20分以上的差距，先後擊敗過去三年的總冠軍雷霆、塞爾提克與金塊。根據NBA官方統計，這是聯盟近60年來首度有球隊完成此壯舉。然而，附加賽的潰敗也揭示了年輕球員的不足。在生死戰中，球員顯然未準備好應對魔術隊的強悍對抗，而41歲的李教頭也未能及時做出調整。此外，除了克內佩爾（Kon Knueppel）外，其餘新秀如麥克尼利（Liam McNeeley）與薩隆（Tidjane Salaun）的進度不如預期，是球隊未來的潛在隱憂。雖然收尾極其難看，但本季黃蜂展現出的統治力，尤其是對陣頂尖強隊時的表現是隊史罕見的。核心球員的健康與覺醒，加上成功的選秀，讓這支球隊的未來看起來一片光明。夏洛特黃蜂已經從去年僅19勝的深淵一躍而起，贏得了全聯盟的尊重。