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▲林志玲早在2014年就完成凍卵，2019年閃婚後也如願懷孕生子。（圖／攝影吳翊緁攝）

隨著女性意識覺醒，演藝圈女星不再被傳統的生理時鐘束縛。由於現代醫療技術，女神們專注在工作上的同時，也能透凍卵來為自己留下一份「生育保險」。《NOWnews今日新聞》整理出5位凍卵的女藝人，從凍卵先驅林志玲47歲高齡產子的奇蹟，到小禎、鬼鬼、謝盈萱大方公開凍卵心路歷程，走在時代前端的女星正用行動宣告：「生育權不再是年齡的附屬品！」林志玲是演藝圈知名的凍卵先鋒。她早在2014年完成凍卵，超前的規劃也被認為是她能在47歲時高齡產子的關鍵。林志玲曾坦言這條求子路非常坎坷，歷經多次嘗試與身體煎熬。如今她將生活重心回歸家庭，不僅身心狀態維持得極佳，成功當媽的經歷也給了無數高齡女性巨大的信心。小禎早在2022年就完成凍卵、存下15顆卵子，就是想為未來留下一份選擇。去年小禎大方認愛男友Alan，感情生活甜蜜穩定。外界一直都很關注小禎的二胎或再婚計畫，今年她受訪時則笑說一切順其自然，更霸氣表示：「我已經先凍卵了，是為了給自己留個選擇，他要用就拿去吧。」鬼鬼（吳映潔）曾在2022年大方公開凍卵紀錄，就是為了在身體最健康的時刻留下保障。2025年初，她驚喜宣布順利產下女兒「妹子」，並直言自己「沒結婚」，會以單身媽媽的身份全心照顧小孩。面對外界對生父的關心，鬼鬼在受訪時總是表現得相當灑脫，帥氣發言：「我是她的媽媽，同時也是她的爸爸」，笑說會努力工作養大孩子，展現獨立女強人的一面。女神張鈞甯目前與導演柯汶利穩定交往中。雖然她早已完成凍卵計畫，但在2025年受訪時，她曾誠實提到被醫生告知卵子存量告急，感嘆生理時鐘的殘酷。儘管現階段專注於演藝事業與感情，她對於生育依然抱持不強求的態度，展現出成熟女性面對生命課題的坦然與智慧。金馬影后謝盈萱在42歲時，將凍卵過程拍成紀錄片，甚至挑戰自己幫自己打排卵針。她認為這不只是為了生小孩，更是女性對身體主權的一種實踐。目前的謝盈萱依然維持單身，將熱情投入演戲中。對她而言，凍卵是用科技換取自由，讓她不必在追逐夢想的過程中，因為年齡壓力而對人生選擇妥協。