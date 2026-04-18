NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪即將開打，休士頓火箭隊即將於周日迎戰洛杉磯湖人隊。然而，根據ESPN報導，火箭隊在周六的傷兵名單中增加了一個令人擔憂的名字，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）因右膝挫傷，目前被列為第一戰「出戰成疑」（Questionable）。根據ESPN報導，這項傷勢是在本週的練習中發生，為原本被外界看好能輕鬆過關的火箭隊增添了不確定性。
練習意外造成膝傷 火箭官方持樂觀態度
現年37歲的杜蘭特，本季轉戰火箭隊後展現極佳的耐用度與競技狀態，整季僅缺席4場比賽，並繳出場均26.0分、5.5籃板及4.8助攻的明星級數據。這也是他自2018-19球季以來，出賽場次最多的一季（78場）。
雖然杜蘭特驚傳膝蓋受傷，但火箭隊內部消息來源指出，球團對於他的傷情持樂觀態度，認為這不會成為系列賽的重大問題。杜蘭特自2023年後尚未在季後賽拿過勝場，此次重返季後賽舞台，首戰是否能如期披掛上陣將是休士頓球迷關注的焦點。且官方預計回歸日其中寫的是美國時間18日（台灣時間19日），也就是明日應該有機會回歸。
湖人雙星持續缺陣 瑞迪克：無限期休戰
相較於火箭隊的意外傷情，洛杉磯湖人隊的情況更為嚴峻。湖人兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里維斯（Austin Reaves）目前仍受困於腿筋及斜肌傷勢，確定將無限期缺陣。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）於週二受訪時坦言，這兩位球員目前都沒有復出時間表，本周也不會有進一步的更新。在失去場均得分主力與組織核心的情況下，第4種子湖人隊即便面對杜蘭特可能受傷的火箭，晉級之路依舊困難重重。
賠率依舊看好火箭 次輪對手或為雷霆
儘管杜蘭特傷勢引發熱議，但根據BetMGM最新的賠率顯示，火箭隊仍以-600的高賠率被看好能擊敗湖人挺進西區準決賽。若火箭順利晉級，預計將碰上西區頭號種子、衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊。
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現年37歲的杜蘭特，本季轉戰火箭隊後展現極佳的耐用度與競技狀態，整季僅缺席4場比賽，並繳出場均26.0分、5.5籃板及4.8助攻的明星級數據。這也是他自2018-19球季以來，出賽場次最多的一季（78場）。
雖然杜蘭特驚傳膝蓋受傷，但火箭隊內部消息來源指出，球團對於他的傷情持樂觀態度，認為這不會成為系列賽的重大問題。杜蘭特自2023年後尚未在季後賽拿過勝場，此次重返季後賽舞台，首戰是否能如期披掛上陣將是休士頓球迷關注的焦點。且官方預計回歸日其中寫的是美國時間18日（台灣時間19日），也就是明日應該有機會回歸。
湖人雙星持續缺陣 瑞迪克：無限期休戰
相較於火箭隊的意外傷情，洛杉磯湖人隊的情況更為嚴峻。湖人兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里維斯（Austin Reaves）目前仍受困於腿筋及斜肌傷勢，確定將無限期缺陣。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）於週二受訪時坦言，這兩位球員目前都沒有復出時間表，本周也不會有進一步的更新。在失去場均得分主力與組織核心的情況下，第4種子湖人隊即便面對杜蘭特可能受傷的火箭，晉級之路依舊困難重重。
賠率依舊看好火箭 次輪對手或為雷霆
儘管杜蘭特傷勢引發熱議，但根據BetMGM最新的賠率顯示，火箭隊仍以-600的高賠率被看好能擊敗湖人挺進西區準決賽。若火箭順利晉級，預計將碰上西區頭號種子、衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊。
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