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國內從未有蝦場CMNV疫情 疾管署：持續跨部會合作監測風險

近日有網路輿論針對國際期刊《Nature Microbiology》近期發表研究指出，存於自然界水生動物的「隱蔽性死亡野田病毒(CMNV)」疑似具備跨物種傳播至人類的潛在能力，可能導致人類罹患「持續性高眼壓病毒性前葡萄膜炎(POH‑VAU)」。疾管署提到，目前僅中國報告疑似人類感染CMNV病例，評估國內傳播風險極低，將與農政單位持續監測。近期社群平台Threads上有許多網友發文指出，國際期刊發表相關研究提到，中國養殖蝦中發現隱蔽性死亡野田病毒，甚至證實有傳給人類的案例。而疾管署今（18）日發布新聞稿表示，目前僅中國報告疑似人類感染CMNV病例，分布於該國18個高水產養殖省份。WHO、美國CDC及歐洲ECDC等主要國際公衛機構，均未有CMNV相關病例報告或將其列為迫切威脅。疾管署評估「國內傳播風險極低」，將與農政單位持續監測。疾管署發言人曾淑慧說明，該研究推論人類感染CMNV可能與處理或生食生鮮水產品相關，目前尚需進一步證據確認此病毒是否具備「有效感染人類眼部組織」的能力。疾管署提到，現階段全球尚未出現CMNV引起大規模人類疫情或社區傳播事件。曾淑慧說，國際間未有因一般食用煮熟水產品而感染的證據；將會持續監測相關國際疫情，同時發展人類檢體檢測技術與檢驗方法，建立相關採檢送驗條件，以進行風險監測與預警。另外，曾淑慧指出，依據農業部動植物防疫檢疫署的監測，國內從未有蝦場CMNV疫情，疾管署綜合評估國內傳播風險極低，但農衛雙方將持續加強監測。CMNV已被世界動物衛生組織列為新興傳染病，主要感染蝦類及多種魚類，為水產養殖動物中的病毒；並已在中國與泰國的蝦場中有感染案例報告。曾淑慧呼籲，至中國、泰國旅遊民眾特別注意防範CMNV，遵守海鮮充分加熱、高風險族群，如慢性病患避免生食海產，以及處理生鮮水產品時，建議配戴手套，如手部有傷口應避免直接接觸生鮮食材，處理完畢後確實以肥皂及清水洗手，以降低各類病原體感染風險。