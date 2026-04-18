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▲透過Gemini生成傳聞色票顏色的iPhone，左至右為深櫻桃色、淺藍色、銀色、深灰色。（渲染圖，圖／AI 生成）

iPhone 18 Pro 系列傳聞 4 配色

蘋果去年iPhone 17 Pro系列推出高調且具辨識度的「宇宙橙」，一改蘋果低彩度的色調，也讓果粉們更期待下一代新機的配色。近日根據外媒《Macworld》報導，熟悉供應鏈的消息人士透露，iPhone 18 Pro系列的主打新色將捨棄高彩度風格，有可能由沉穩質感的「深櫻桃色」接棒。根據外媒指出，蘋果目前正針對iPhone 18 Pro系列測試 4 種新色，不僅色號曝光，整體的色彩美學也與前代大不相同。其中最受矚目的「深櫻桃色」（Pantone 6076），雖然同樣具有高辨識度，但比起去年鮮豔的宇宙橙，新色更偏向紫色調，呈現出一種優雅的酒紅質感，被網友大讚「內斂又高級」。除了主打色外，測試中的「淺藍色」據悉與iPhone 17標準版的「霧藍色」視覺感接近，走的是清爽柔和路線；而深灰色與銀色則是蘋果一貫的經典保險牌。值得果粉關注的還有，傳聞中將與 iPhone 18 Pro 同台亮相的「首款摺疊 iPhone」。消息指出，這款備受期待的摺疊機首波可能推出「銀白」與「深靛藍」兩款顏色，後者視覺上接近 iPhone 17 Pro 的藏藍色，商務感十足。不過，目前 iPhone 18 Pro 系列仍處於開發階段，尚未進入大規模量產。按照往年經驗，蘋果在最後關頭仍可能微調色彩飽和度或更換測試色。