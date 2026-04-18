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115年全國中等學校運動會今(18)日於嘉義縣正式揭開序幕。台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕，於市政大樓府後廣場主持代表隊授旗典禮並致贈加菜金，為即將奔赴賽場的台中小將加油打氣。目前台中市在提前賽已累積奪下29面金牌，金牌總數暫居全國第一，展現勢如破竹的強大實力。鄭照新表示，選手穿上台中隊服不僅是個人榮耀，更承載著全市的期待。盧市長上任後高度重視學校體育及三級銜接制度，市府除針對全中運前三名選手發給一年培訓金，更持續強化運動防護與獎勵機制，透過專業團隊的「一條龍」照顧，讓運動員能無後顧之憂，專注在賽場上突破自我、再創佳績。教育局說，今年台中代表隊由97所學校組成，參賽人次突破2,000人，將角逐田徑、游泳等21項競賽。為落實選手支持，市府整合專業師資與體育促進會成立「團本部」，提供包含交通接駁、生活照顧及場邊運動防護等全方位支援，甚至安排專業攝影記錄選手拼戰瞬間。市府將作為代表隊最堅強的後盾，期許台中小將延續領先氣勢，為台中爭取最高榮譽。