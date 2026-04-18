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中東衝突把油價再往上推，也把原本就不算穩的泰國經濟壓得更喘不過氣。市場原先期待總理阿努廷上任後，能靠政治穩定與改革議程替經濟止血，如今卻先撞上能源震盪、資金撤出與通膨壓力。從金融市場到工業、出口、觀光，再到房市與政府財政，泰國眼前幾乎沒有哪一塊能輕鬆過關。根據《路透社》報導，泰國因高度仰賴中東能源，約一半石油與天然氣仰賴中東供應，戰事升高後，外資迅速撤離泰國資產。3月泰國股市淨流出8.23億美元（約新台幣259億元）；債市也流出7.05億美元（約新台幣221.9億元），合計創下自2024年10月以來最大單月撤資規模。原本在阿努廷（Anutin Charnvirakul）2月勝選後流入的資金，很快又被能源風險沖散。泰國央行也已把2026年經濟成長預測下修至1.3%，比去年12月估的1.9%更低，而且這個數字還建立在衝突會在今年下半年緩和的前提下。央行同時預估通膨可能升至3.5%，若戰事拖長、國際油價長時間維持在每桶100美元（約新台幣3148元）附近甚至更高，泰國面臨的就不只是成長放慢，而是物價升高、需求疲弱與企業獲利承壓同時出現的停滯性通膨風險。泰國工業聯合會近日警告，2026年第一季工業部門同時遭遇能源成本上升、原料短缺、美國貿易政策不確定，以及內需轉弱等多重夾擊。前2個月新設工廠只剩116家，年減超過6成；關閉工廠則增至141家，年增58%。塑膠粒、化學品與鋁等原料價格上漲10%至30%，讓生產成本再被墊高，企業獲利空間被進一步擠壓。泰柬邊境衝突雖已停火，但雙邊貿易仍未完全恢復，跨境物流和信心都還沒回到正常水位。對已經被高油價與外部需求放緩拖住的製造業來說，這類區域風險會讓供應鏈更脆弱，也讓企業投資決策更保守。出口、觀光與房地產同樣難逃衝擊。泰國商業部對今年出口展望原本就偏保守，最差情境可見衰退約3.1%。觀光方面，泰國觀光局本月初已把2026年外國旅客預測下修到3000萬至3400萬人，低於先前約3600萬至3700萬人的期待值；央行也指出，3月來自波斯灣國家的旅客幾乎歸零，馬來西亞旅客也因燃油成本上升而縮手。至於房地產，建築成本跟著能源與材料價格上揚，開發商延後推案的情況正愈來愈普遍。更麻煩的是，能源危機正一步步逼近泰國政府的財政天花板。泰國公共債務占GDP比率到2月底已升至66.09%，逼近政府自訂的70%上限。財政部15日表示，是否提高舉債上限仍在評估中，而《曼谷郵報》也報導，若油價高檔盤旋，政府可能必須調整2027年至2030年的中期財政計畫，甚至為油燃料基金相關貸款提供1500億泰銖（約新台幣1470億元）擔保。這代表能源衝擊不只打到民間，也可能把政府未來幾年的政策空間一起吃掉。阿努廷政府上任初期原本想靠改革與穩定牌替泰國經濟重新定調，如今卻先迎來一場能源硬仗。若中東局勢短期內無法真正降溫，泰國接下來要面對的，恐怕不只是成長失速，還有投資人信心轉弱、企業延後擴張，以及政府財政操作空間愈來愈窄的連鎖反應。