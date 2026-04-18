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花蓮縣議會迄今未審縣府今年度總預算案，花蓮縣府表示預算卡關影響縣民廣泛，已依法請內政部核定；內政部昨表示，已請縣府、議會和相關部會提供意見，盡速在法定協商期1個月內溝通，化解分歧凝聚共識內政部表示，針對花蓮縣政府因花蓮縣議會未於3月底前完成今年度總預算案的審查，依地方制度法規定報請內政部處理。已經收到花蓮縣政府公文，並於16日發函請縣政府與縣議會及相關部會提供意見，將儘速邀集府會雙方及有關機關開會協商，依法辦理。內政部說，依地方制度法第40條第4項規定，縣總預算案在年度開始後3個月未完成審議，縣政府得報請該部邀集有關機關協商，於1個月內決定之，逾期如未有共識，由該部逕為決定。針對此次花蓮縣總預算案審查的爭議，內政部將就雙方爭議事項於法定協商期間1個月內，邀集府會雙方及有關部會進行溝通，化解分歧凝聚共識。花蓮縣府表示，預算遲未通過所帶來的影響層面廣泛，近期苗栗地區發生豪雨致災，再次凸顯地方政府在面對極端氣候時，必須具備充足且即時可運用的經費支援。然而目前花蓮縣因總預算尚未完成審議，相關災害準備金、第二預備金無法動支，將直接影響災前整備與緊急應變能力，對民眾安全造成極大風險。縣府補充說，程序委員會要求「檢討修正預算、重編經費」，亦違反《地方制度法》規定。縣府多次對外說明，依我國現行法律體系及行政院主計處93年11月18日處實一字第0930007273號函釋，並不存在「預算送達議會後，由議會要求行政機關重編預算」的法定程序。