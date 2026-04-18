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▲旅美日籍強打村上宗隆敲首支大聯盟滿貫砲，也是他本季第6轟。（圖／美聯社／達志影像）

在MLB美國職棒大聯盟效力於芝加哥白襪隊的日籍強打村上宗隆，於台灣時間今（18）日對陣奧克蘭運動家之戰大顯神威。村上昨日慘遭單場3次三振、共計4支0，今天狀態爆棚，七局上轟出滿貫全壘打，是他本季第6轟，村上本場甚至繳出3打席3安成績，更達成自己在大聯盟的單場3安記錄，最終幫助白襪9：2帶走比賽勝利。比賽進行到七局上，白襪在2出局後攻佔滿壘，當時比數5：2白襪暫時領先運動家，村上宗隆在滿球數壓力下，鎖定一顆高角度四縫線直球，一棒打向中外野計分板後方，這支四分砲奠定白襪領先基礎，終場白襪以9：2收下勝利。村上在擊球瞬間便展現十足自信，這發滿貫砲也是他本季第6號全壘打。總計他今日單場敲出3安，包含左、右外野方向的一壘安打，成功掃除昨日4支0低氣壓。本場村上繳出3打席敲出3支安打，寫下他在大聯盟以來首次的「猛打賞」紀錄，用行動證明「村神」已度過月初的低潮期。 村上宗隆於去年11月透過入札制度（Posting System）戰美國職棒大聯盟，2026年賽季才投入白襪隊的陣容。回顧村上宗隆今年4月碰上瓶頸，打擊率一度低迷至不到1成，不過村上在14日對陣光芒隊時，於第九局2出局的最後打席，把151公里的直球拉到右翼標竿附近，相隔9場再度擊出全壘打全壘打，雖然昨遭單場3次3振，共計4支0，但今天的滿貫全壘打也為他帶來新氣象。