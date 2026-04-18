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底特律老虎台灣小將李灝宇（Hao-Yu Lee）今（18）日正式登上大聯盟殿堂，在對決波士頓紅襪的處女秀中先發登場。不過這場極具里程碑意義的比賽，卻在賽後演變成一場社群媒體口水戰。原因是紅襪隊官方帳號在Threads上分享了李灝宇遭到三振的畫面，並配上帶有情緒暗示的表情符號，引發台灣球迷質疑球團是在「消費台灣球員」蹭流量。李灝宇今日擔任先發第8棒三壘手，全場3打數無安打，並吞下1次三振。這場投手戰一路僵持到延長賽第10局，紅襪最終靠著日本球星吉田正尚（Masataka Yoshida）代打擊出再見安打，以1：0險勝老虎。最受爭議的一幕出現在8局上，李灝宇面對紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），在兩好一壞時目送一顆90英哩伸卡球進壘，遭到主審拉弓三振。根據大聯盟官網數據顯示該球確實擦到好球帶邊緣，屬於正確判決，這球也成了李灝宇大聯盟生涯的首K。比賽進行中，紅襪隊官方Threads帳號突然發文，貼出李灝宇這段站著不動被三振的影片，內文卻僅附上一個「嘆氣」的表情符號。由於Threads在台灣使用率極高，加上李灝宇是初登場的大聯盟菜鳥，這則貼文迅速吸引大量台灣球迷關注並留言。不少球迷痛批紅襪官方是在「拿對手的台灣球員做文章」，質疑小編想藉由台灣球員的高關注度來博取流量；更有網友直接開嗆：「這是在欺負新人嗎？」、「這種操作真的很引戰」。留言區甚至出現反諷聲音，直呼要「坐等台灣人生氣」，讓討論熱度完全失焦。