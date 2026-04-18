我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼婆羅洲再傳空難，一架私人直升機起飛後短短5分鐘便失聯，最終被發現墜落在西加里曼丹的密林山區，機上2名機組人員與6名乘客全部罹難。由於失事地點地勢偏遠、林木濃密，搜救行動一度受阻，也讓這起事故再度引發外界對印尼偏遠地區飛航安全的關注。印尼交通部17日證實，失事的是隸屬當地公司Matthew Air Nusantara的Airbus H130直升機。這架直升機16日上午自西加里曼丹省梅拉維一處棕櫚園區起飛，原定飛往另一處地點，但升空約5分鐘後便與飛航管制失去聯繫，之後未再傳回訊號。印尼民航官員魯克曼透過聲明表示，機上8人全為男性，其中1人為馬來西亞籍。聯合搜救隊其後在西加里曼丹塞卡道地區一帶尋獲失事地點，並確認所有乘客與機組員均已罹難。相關單位正持續把遺體與殘骸自山區運出，後續也將交由調查機構進一步釐清事故原因。直升機墜毀位置位於最後失聯點西側約3公里的茂密森林，現場屬丘陵地形，搜救人員必須穿越崎嶇山路才能抵達。由於印尼幅員遼闊、島嶼眾多，不少偏遠地區仍高度仰賴小型飛機與直升機往返，也讓天候、地形與基礎設施條件，持續成為飛航安全的一大考驗。這起事故目前尚無跡象顯示失事原因，相關調查仍在進行中。不過，直升機從起飛到失聯時間極短，加上航線涉及婆羅洲內陸園區，也讓外界關注飛機技術狀況、天候因素，以及偏遠區域飛航管理是否存在風險缺口。