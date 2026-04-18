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▲后里環保公園種植5000平方公尺的向日葵花海持續綻放至4月底(圖／建設局提供2026.4.18)

台中市后里環保公園變得很不一樣！繼秋紅谷、豐樂公園後，迎接了超萌的「黑色嬌客」入厝后里，台中市政府建設局(17)日舉行黑天鵝入厝活動，由建設局長陳大田主持正式宣全市第三處黑天鵝生態據點。這對黑天鵝背景非凡，為秋紅谷首批黑天鵝的後代，象徵生態保育的生命傳承。建設局長陳大田表示，后里環保公園面積達17公頃，功能多元，包含車泊區、寵物專區及「孩籽世界」共融遊戲場。目前園內5,000平方公尺的向日葵花海正值盛開期，花期預計持續至4月底，結合黑天鵝的進駐，為市民提供更豐富的視覺享受。為了迎接黑天鵝，市府斥資約120萬元針對1,000平方公尺的場域進行優化，特色包括，植栽景觀種植狼尾草、美人蕉、野薑花，以及預計綻放至9月中旬的各色蓮花。友善設備：特別設置「禦寒小屋」與安全圍籬，保障黑天鵝棲息品質。環境教育：增設解說牌面，讓家長帶孩子遊玩之餘也能認識生態。陳大田強調，台中市黑天鵝復育成果有目共睹，過去秋紅谷的經驗更吸引台北市、國立台北大學及東海大學等各界觀摩認養。此次后里環保公園黑天鵝進駐，不僅串聯起台中的生態網絡，更讓后里環保公園從過去的廢棄物填埋區，成功轉型為兼具生態教育與休閒功能的永續綠地。