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馬來西亞街頭近日出現一幕讓人看了忍不住嘴角上揚的畫面，一對夫妻帶著嬰兒開車外出，在路口停等紅燈時，鄰車一名卡車司機突然下車，親手把20令吉交到寶寶手上，像是送上一份臨時卻真誠的新年祝福。影片曝光後，不少網友直呼暖心，也讓這段短短幾秒的相遇，在社群平台掀起討論。根據當事母親在Threads分享的內容，事發當時一家三口正在等紅燈，停在一旁的印裔卡車司機注意到坐在副駕安全座椅上的嬰兒。父親見對方朝車內張望，便搖下車窗，讓對方能看清楚孩子，沒想到司機隨後直接下車，拿出兩張10令吉鈔票（約新台幣79.65元），放到寶寶手中，讓夫妻倆當場又驚又喜。報導指出，司機在遞錢時提到「新年」，外界因此推測，這筆20令吉（約新台幣159.2元）應是以淡米爾新年（Puthandu）的形式送上的祝福。淡米爾曆新年，2026年落在4月14日，在馬來西亞印度裔社群間也有一定節慶氛圍，常見祈福、行善與向親友表達祝願等習俗，因此司機的舉動也被不少網友解讀為節日裡的善意分享。母親事後除了向司機表達感謝，也在貼文中呼籲網友一起為這名陌生人送上祝福。影片流傳後，引來不少人留言稱讚司機很有愛，也有人分享自己曾在商場或街頭，遇過陌生人主動對嬰幼兒表達祝福，甚至塞紅包、送小禮物的經驗。這類互不相識卻短暫交會的善意，也讓不少人形容，馬路上偶爾真的會冒出「人間彩蛋」。不過，這段暖心插曲之外，也有網友把焦點放回行車安全。從影片描述來看，寶寶當時坐在副駕位置的安全座椅上，引發部分人提醒，嬰幼兒乘車時安排在後座通常更安全。馬來西亞交通部與陸路交通局資料指出，兒童安全座椅規範自2020年起已實施，符合條件的兒童須使用合格CRS，且可依座椅設計安裝在具3點式安全帶的座位上；官方與民間安全指引也普遍建議，幼童乘車以後座為較理想位置。這段短暫卻真誠的互動，讓原本只是日常出門的一刻，多了一層人與人之間的溫度。在車流與紅綠燈交錯的城市裡，這樣的善意或許不常見，卻足以提醒人們，陌生人之間仍然可以留下溫柔的記憶。