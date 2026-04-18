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淡江大橋即將通車，昨天下午舉辦通車前首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」，吸引上萬名市民登橋參與，不過，卻有網友發現，在橋上的大聲公播放著「支語」廣播。對此，民進黨議員鄭宇恩今（18）日表示，經確認是淡水區公所委外廠商以AI合成製作，並再次提醒民政局，4月25日的活動務必引以為戒。為了慶祝淡江大橋通車，中央、地方皆舉辦一系列活動歡慶，有網友指出，在淡江大橋開放行人上橋，耳邊卻傳出突兀的「支語」廣播，「新北市府可以再誇張一點」。對此，鄭宇恩表示，網傳的在淡江大橋活動中的大聲公播放著，「橋賞不打傘，ㄌㄚㄐㄧ不落地，文明好素ㄓ」，讓網友譏諷說「還以為自己來到中國的風景區」，這個音檔，經確認是淡水區公所委外廠商以AI合成製作。鄭宇恩直言，繼「活動報名方式髮夾彎」、「大合照字卡錯置」之後，再一次失誤，辦給淡水、八里在地鄉親參與的活動，廣播內容讓台灣人清楚易懂的很難嗎？這也讓他感嘆，淡江大橋是地方期待已久的重要建設，相關活動更應該要展現專業，種種失誤，對參與活動的市民來說，就是一種不夠用心。鄭宇恩批評，請區公所檢討這類的話，已經說到無力，再說也只是基層要寫報告，只能說「將帥無能，累死三軍」，也會再次提醒民政局，4月25日的活動務必引以為戒。