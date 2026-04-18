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泰國芭達雅近日流出一段外籍男子疑似虐待猴子的影片，引發當地輿論炸鍋。畫面中，小猴被男子抱在身上反覆搖晃，還疑似遭緊抓頸部、強行塞入口袋；更有目擊者指稱，牠先前曾被逼喝酒、吸電子煙。事件不只掀起網友撻伐，也再度把泰國街頭野生動物遭不當對待的問題推上檯面。根據《The Thaiger》報導，這起風波起於網路瘋傳的一段影片。畫面可見，多名外籍男子在一處場所外爭執，其中一名男子懷中抱著一隻小猴，過程中不斷搖晃牠，舉動相當粗暴，也讓不少人擔心猴子的狀況。影片裡，男子一度試圖把猴子塞進短褲口袋，期間還疑似緊抓其頸部，整個過程讓旁觀者看得相當不安。隨著影片擴散，更多目擊說法也陸續浮上檯面。一名自稱在當地酒吧工作的網友表示，她曾看過2名外籍男子帶著這隻猴子現身，當時猴子疑似被迫吸電子煙，還被餵食酒精飲料。她上前質問對方為何這樣對待動物時，對方竟回稱這是自己的寵物，想怎麼做都可以。另有泰國女子也說，自己先前曾在芭達雅酒吧一帶見過同一名男子，對方當時同樣宣稱猴子是他飼養的。事件延燒後，網友痛批相關行為殘忍又離譜，認為不論猴子是否為私人飼養動物，都不該被這樣對待，並要求警方與相關單位盡快介入，確認動物是否安全、男子是否涉及違法。從目前公開資訊來看，當地警方及主管機關截至報導刊出時，尚未宣布已採取何種執法行動，也還沒對外確認影片中男子身分。泰國防止虐待動物協會相關人士薩提接受媒體訪問時指出，片中猴子疑似是豬尾獼猴，屬於受保護野生動物，若要飼養，依法必須取得官方許可。他也提到，即便目前沒有更清楚的畫面能直接證明猴子被強迫抽菸或喝酒，光是影片中對待動物的方式，就已足以讓外界質疑是否涉及虐待。根據可查資料，泰國自2014年起實施《Prevention of Cruelty and Provision of Animal Welfare Act》，禁止虐待動物，違者最高可面臨2年徒刑、4萬泰銖罰款，或兩者併罰。另有研究與動保資料指出，豬尾獼猴在泰國也受野生動物保護法規範，持有與飼養都有法律限制。這也讓這起事件不只是單純的街頭爭議，更可能牽涉動保與野生動物管理問題。近年泰國觀光區屢次傳出遊客與野生動物過度接觸、甚至不當對待的爭議，從街頭抱幼猴拍照，到圈養獼猴從事表演或觀光用途，長期以來都備受動保團體批評。這次芭達雅影片再度引爆討論，也讓外界關注，當局是否會循線追查涉事男子與猴子來源，避免類似情況繼續發生。