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▲周渝民（上圖左起）、朱孝天、王力宏在休息室門口打鬧，這時金城武（下圖）從走廊另一端走向3人，並禮貌性跟朱孝天等人打招呼。（圖／翻攝自Threads、東風衛視）

▲▼金城武不覺得自己長得帥是一件值得驕傲的「成就」，認為長相是父母給的，他並沒有付出過努力。（圖／美聯社、豆瓣網）

國際巨星金城武入行超過36年，2018年拍完港片《風林火山》後回歸半退隱狀態，身為亞洲第一帥的他，近日被翻出一支24年前參加金曲獎的花絮片段，金城武突然現身後台和周渝民、王力宏等人打招呼，網友看了直呼：「男神與帥哥的分別」、「金城武出現，其他藝人瞬間變『其他人』！」金城武2002年受邀擔任第13屆金曲獎頒獎典禮頒獎人，一段攝影機直擊後台花絮的影片中，只見王力宏、朱孝天、周渝民正在休息室門口打鬧，這時金城武從走廊另一端走向3人，並禮貌性跟朱孝天等人短暫握手寒暄，接著便走進自己的休息室。該15秒片段在Threads引發熱烈討論，網友表示：「金城武出現之前，其他明星看著都很帥，結果金城武一出現，馬上變超普路人，像那種喜歡去洗剪吹非主流耍酷頭的高中生」、「這就是『氣場』，金城武出現後，完全不一樣」、「真的沒有比較沒有傷害」、「金城武他的帥是第二名都差很多的程度」、「天啊，金城武一出現好像天神降臨」、「勞斯萊斯跟賓士、BMW、Audi的差距！」金城武曾經多次表示，並不覺得自己長得帥是一件值得驕傲的「成就」，認為長相是父母給的，自己並沒有付出過努力，因此當別人稱讚他帥時，會覺得尷尬，不知道該如何回應。此外，金城武自曝私下生活極其簡單，不愛打扮，甚至不喜歡照鏡子。對於大明星的標籤，金城武說過：「我並不覺得自己是個巨星，這種稱號讓我覺得很難受，因為它限制了我的生活，我只是想過普通人的生活，做普通人做的事，但這似乎變得非常困難。」大陸時尚雜誌《ELLE MEN睿士》曾在2014年專訪男神，問及未來有無可能執導演筒，金城武表示，小時候想過，但現在已經打消念頭，看導演導戲覺得很佩服、很辛苦也很厲害，記者說不做導演還是可以進行創作，他回答：「對，不過如果不當演員，我也不一定會去創作，反而會做一些簡單的體力活，比如種田啊！種樹啊！養一些牛和豬。」而關於金城武的近況，陳昇2024年10月底宣傳跨年演唱會，被問及徒弟金城武的消息，他笑著脫口：「聽朋友的朋友說，他現在在種田，他比較少和我聯絡，比較會跟阿煜（黃連煜）他們聯絡，我不太清楚，他現在可能回歸我們之前就很想做的事，種田啊、蒔花養草，我不太主動會去Call人家。」綽號：Aniki（大哥）生日：1973年10月11日（52歲）出生地：台北血型：O星座：天秤座語言：國語、台語、日語、英語、粵語身高：180公分最愛食物：冰咖啡家中排行：老么興趣：打電動、塗鴉、唱歌、彈吉他、寫歌、演戲代表作：《人魚傳說》、《重慶森林》、《報告班長3》、《校園敢死隊》、《墮落天使》、《號角響起》、《心動》、《向左走·向右走》、《如果·愛》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》