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中國與越南高層互動再往前推進。越共中央總書記、國家主席蘇林（To Lam）結束訪中行程後，中越雙方把鐵路建設擺上更核心的位置，中國不只提出貸款、技術與人才培訓，也表明將引導企業參與越南鐵路建設，讓跨境交通、物流連結與產業合作成為這次訪問最受矚目的焦點。根據中越聯合聲明，中方將在鐵路基礎設施領域加強與越南合作，涵蓋融資、技術轉移、人才培訓等面向，並鼓勵中國企業參與越南鐵路建設項目。雙方也將這項合作視為兩國戰略關係的新亮點，顯示鐵路已不只是單一交通工程，更被拉高到區域供應鏈與地緣布局的層次。這項安排，呼應中國國家主席習近平與蘇林稍早會晤時對提升運輸與物流連結的表態。根據《路透社》報導，這是蘇林上週當選越南國家主席後首次出訪，中國則藉此進一步強化與河內的戰略協調。對越南來說，鐵路、物流與邊境連通性若能加快推進，也有助於承接製造業與出口布局的擴張需求。從行程安排也能看出中國想凸顯的重點。中國官媒連日刊出蘇林搭乘高鐵的畫面，包括自北京前往廣西南寧，以及前往河北雄安考察城市建設。這類安排不只具有接待意味，也帶有明確的示範效果，讓越方直接看到中國高鐵與大型基建的運作模式，替後續合作鋪路。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院研究員阮克江（Nguyen Khac Giang）分析，基礎建設，尤其是鐵路，正成為中國對越南最清楚的優先事項之一。只是協議簽得多，真正的考驗仍在落地執行，包括資金條件、施工進度、技術移轉深度，以及越南是否能在引進中國資源的同時，維持自身對外關係的平衡。雙方這次共簽署32項合作文件，內容涵蓋鐵路可行性研究、人才能力建設，以及其他跨部門合作。越通社也指出，這波文件延伸到公安、司法、科技、供應鏈、海關、人力資源與地方合作，範圍比單純交通項目更廣，反映兩國希望把基建合作與制度、治理、產業協作一起綁定推進。除了鐵路，雙方也談到執法與安全合作。聯合聲明提到，兩國執法與安全機構將加強打擊恐怖主義、跨國犯罪，並就反干預、反分裂等議題交換資訊。同時，中越也計劃擴大在航空、5G、大數據、新能源與關鍵礦產等領域的合作，意味這次訪問的主軸雖由鐵路領銜，但實際上已延伸到更廣泛的科技與戰略產業。在商業層面，越捷航空本週也與中國浦銀金融租賃簽署融資租賃協議，將為中國商飛COMAC的10架C909客機提供租賃安排。這項合作被外界視為中越經貿連結升溫的另一個指標，因為它不只牽動航空採購，也象徵中國正嘗試把基建、金融與高端製造一起打包輸出到越南市場。