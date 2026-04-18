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▲林志玲經過10次試管，才終於在47歲時迎來兒子的誕生。（圖／IG@chiling.lin）

隨著醫療科技進步，高齡懷孕逐漸不再是禁忌話題，演藝圈也有不少40歲以上才迎來新生命的女星，勇敢踏上生育之路。《NOWnews今日新聞》整理出即便高齡風險下，也毅然決然選擇孕育生命的女藝人們，包括47歲生子的林志玲、生二胎時癲癇發作到休克的大S，還有去年先後懷孕生子的許瑋甯、林依晨等人，背後的努力與堅持，都讓人心疼又佩服。說起高齡產婦，林志玲絕對是最強指標。她在47歲高齡生下兒子，產後復出時感性鼓勵所有渴求孩子的女性：「我從來沒有放棄過，也相信有一天奇蹟會發生。」她透露求子期間做了超過10次試管，身心備受煎熬卻始終堅定，成功當媽的經歷無疑是高齡女性最溫暖的信心來源。已故女星大S對小孩的熱愛眾人皆知。長期茹素的她，當年為了受孕毅然開葷，甚至不惜因賀爾蒙藥物導致身材走樣。她在38歲生下長女，又在41歲高齡生下兒子，在2016年生兒子的過程中，她因產前劇烈宮縮一度痛到昏厥，更出現癲癇發作、缺氧、甚至休克等危急狀況，送入ICU搶救。據悉當時一度昏迷長達10天，歷經兩次急救才驚險脫離險境。趙小僑的求子路同樣不容易，她曾將自身經歷寫成書。身為「免疫媽媽」，她歷經試管胎停的打擊，在忍受打排卵針與安胎針共1000針的痛楚後，才順利懷上女兒「典典寶寶」。如今她常分享育兒點滴，感動無數曾有相同處境的女性。李佳穎求子之路走得格外艱辛，為了拼孩子，她從2022年底開始進入試管療程，歷經9次取卵與2次植入，終於在41歲時成功受孕，並於2024年底產下兒子。過程中即便因為藥物反應導致身材走樣、工作停擺，她仍表示為了寶寶一切都是心甘情願。許瑋甯與邱澤因《當男人戀愛時》修成正果，兩人的高顏值結晶一直備受關注。去年許瑋甯在社群平台曬出寶寶粉嫩的小腳照，簡短寫下「我們，均安」，低調宣布41歲正式升格新手媽媽。照片曝光後，演藝圈各方好友紛紛留言祝賀，之後夫妻倆出席活動時，也常常會提到寶貝兒子，一家三口的幸福洋溢都已衝破螢幕。結婚7年才生下首胎的林依晨，去年以42歲高齡宣布懷上二胎。儘管高齡懷孕的身體不適感明顯增加，但她為了讓女兒在成長過程中能有手足扶持，就像自己與弟弟的深厚感情一樣，她甘之如飴地承擔起高齡生產的辛苦，展現為母則強、堅毅的一面。