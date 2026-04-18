我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲在福興大啖彰化知名小吃爌肉飯。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供，2026.04.18）

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚才被噴辣椒水，今天就在彰化跑透透，偶爾遇到民眾嗆聲他貪污、喊著向他借錢花花。柯文哲輔選小雞的行程堪稱知名小吃之旅，上午品嚐爌肉飯，深夜還要到百年素食老店吃宵夜。他品嚐王功蚵嗲時有感而發，指執政黨指控自己貪污「講一講就變成真的」、這麼多年了「要查錢，錢在哪裡？」柯文哲今（18）日的鐵人行程從上午7點展開，17小時內要到9個鄉鎮市為13位黨提名的議員、鄉鎮市民代表參選人拉抬聲勢，幾乎每到一個地方，當地人便準備知名小吃招待，讓他的輔選行程變成美食之旅。晚上他主持候選人培訓課程，黨工們還打算帶他到縣黨部附近知名的林家素食吃宵夜。受到昨晚辣椒水攻擊事件影響，柯文哲每個公開行程都有大批員警維安，首站和美市場掃街就遇民眾狂嗆「臭俗辣」，並舉牌「柯文哲你貪污那麼多，我日子不好過，借一下100萬」，但在強勢警力保護下並未發生衝突。中午眾人品嚐蚵嗲、蝦猴時，柯文哲忍不住有感而發，指這幾年他進行政黨品牌研究，2024年初看到柯文哲會想到貪污的人只有0.5%，2025年變成19.5%。「意思就是說，在媒體上每天講謊話，講到後來就變成真的」，不過別人也講了最簡單的一句話，「你們查幾年了？要查錢，錢在哪裡？這樣就好了。」