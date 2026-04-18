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台灣棒球新星李灝宇今（18）日正式升上大聯盟！年僅23歲74天的他，今日身披底特律老虎戰袍登場，正式成為台灣史上最年輕升上大聯盟的野手。在台灣歷年旅美球員初登場年齡榜上，李灝宇高居第4位，僅次於王維中、曹錦輝與曾仁和。更令人嘖嘖稱奇的是，他今日迎來大聯盟初登場，也湊齊了台灣內野手「清一色23歲」升上大聯盟的驚人巧合。最年輕台灣野手根據數據統計，台灣歷代內野手在挑戰大聯盟頂峰時，似乎存在著一個神祕的「23歲規律」。從前輩胡金龍、林子偉，到近年的張育成與鄭宗哲，登上大聯盟的當下恰巧都是23歲。李灝宇今日以23歲之齡完成首秀，不僅接下了這項罕見的傳統，更刷新野手身分的最年輕紀錄。此戰李灝宇擔任先發第8棒三壘手。3局上首打席面對紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），擊出右外野飛球出局。5局上第2打席，他逮中91英哩速球大棒一揮，擊球初速高達101英哩（約162.5公里），飛行距離達376英呎，可惜最終在全壘打牆警戒區前遭到接殺。8局上李灝宇（Hao-Yu Lee）則遭到一顆壓線伸卡球判定三振，首戰以3打數無安打作收。守備方面，李灝宇在7局下展現積極度，搶在游擊手前處理杜蘭（Jarren Duran）的軟弱滾地球，可惜仍被跑出內野安打，隨後順利刺殺瑞法拉（Ceddanne Rafaela）。9局下他在處理史托瑞（Trevor Story）的滾地球時發生暴傳失誤，所幸隨即在面對杜蘭（Jarren Duran）的第二次挑戰時回穩，成功將其刺殺出局。這場比賽演變成激烈的投手大戰，老虎先發麥茲（Casey Mize）與紅襪蘇亞雷斯（Ranger Suarez）雙雙繳出無失分表現。兩隊一路僵持到10局下半延長賽，老虎終結者維斯特（Will Vest）遭到紅襪換上的代打巨星吉田正尚（Masataka Yoshida）擊出再見安打，最終老虎以0：1惜敗紅襪。