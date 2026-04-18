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廖錦德遭抹黑誣衊 揭家醜內幕：爸爸流著淚聽完

廖錦德、楊小姐互告 鬆口官司最新進度

▲廖錦德（右）透露目前官司進度，楊小姐告他恐嚇、妨害名譽判決不起訴；他則告對方竊盜、妨害名譽及詐欺，目前還在審理中。（圖／翻攝自臉書）

廖錦德遭控敗家子 千字文吐辛酸

▲廖錦德（左）透露自己現在是廖峻（右）的主要照顧者。（圖／廖錦德臉書）

資深藝人廖峻去年4月腦溢血引發3度中風住進加護病房，事後兒子廖錦德與廖峻密友楊小姐、經紀人爆發口水戰，甚至鬧上法院，引發外界關注。事隔1年，廖錦德昨（17）日在臉書上發出千字長文，透露目前與楊小姐的官司進度，另外廖錦德透露廖峻現在已經能清楚表達想法，對於過去媒體報導的內容，老爸是「流著淚聽完」，文中吐露這段時間的辛酸。廖錦德透露這一年自己承受各種抹黑誣衊和懷疑眼光。廖峻出院後廖錦德將週刊報導的內容念給他聽，表示他是流著淚聽完，對於楊小姐所說「峻爸交代她保管所有私人物品，不可以交給其他人」，廖峻否認「我沒有說不可以交給家人」，也沒有簽署經紀合約、投資合約之類的授權書，也沒有叫對方去找媒體。廖錦德透露目前官司進度，楊小姐告他恐嚇、妨害名譽判決不起訴；他則告對方竊盜、妨害名譽及詐欺，目前還在審理中，廖錦德強調自己有憑有據，就等著法官判決。此外，廖錦德先前被形容是敗家子，他也反擊：「說我只為了錢才出現，何年何時我跟我爸拿錢？何時當我爸是ATM？」廖錦德繼續說，連我爸自己想栽培孫子學鋼琴，都能說成似乎我去討錢，請問我家的事又與妳何干？廖錦德透露自己現在是廖峻的主要照顧者，「或許他不是完美的父親，或許不是完美的老公，或許他識人不清，但他也給我們帶來許多歡笑，回憶，還有許多無法抹滅的貢獻，我還是以他為榮，因為他不只是廖峻，他是我獨一無二的爸爸，我希望他多留點時間陪陪真正的家人。」回顧事件，廖錦德在臉書痛批父親的女密友楊小姐，指控對方在住院期間盜刷信用卡，並公開刷卡紀錄及領錢畫面作為證據，在臉書上預告：「還有更精彩的！」楊小姐則回應已全權交由律師處理，雙方關係再度陷入對立。