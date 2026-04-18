我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊的2025-26賽季於今日（18日）正式宣告結束。在西區附加賽的生死戰中，勇士隊進攻全面熄火，最終以96：111不敵鳳凰城太陽隊。賽後，轉播鏡頭捕捉到總教練科爾（Steve Kerr）與球隊王朝成員柯瑞（Steph Curry）、格林（Draymond Green）在板凳席上的一個深情擁抱，這一幕不僅象徵著賽季的落幕，更被外界視為勇士王朝恐將面臨瓦解的強烈訊號。今日比賽中，勇士隊完全無法限制太陽隊的火力。太陽隊前鋒傑倫·格林（Jalen Green）全場暴走，飆進8記三分球狂砍36分，完全統治了賽場。反觀勇士隊當家球星柯瑞今日手感欠佳，16次出手僅中4球，僅得17分。關鍵的第四節最後一分鐘，太陽隊後衛古德溫（Jordan Goodwin）連續完成抄截快攻與三分投射，徹底粉碎勇士反撲希望。勇士隊雖然在2022年曾奇蹟奪冠，但近6個賽季中，他們已面臨3次在附加賽即遭淘汰的命運。隨著比賽失去懸念，轉播畫面拍下了令人動容的一幕：科爾、柯瑞與格林在場邊緊緊擁抱在一起。對於這三位共同奪下4座總冠軍、攜手建立十年王朝的功臣來說，這個擁抱背後隱含著對動盪賽季的感慨。勇士隊前鋒格林今日雖然在落後時依舊展現「反派」本色，因情緒過激遭到驅逐出場，但他在離場前與柯瑞、科爾的互動，充滿了對於這段輝煌歲月的告別意味。除了球員陣容的老化，勇士隊教練團的動盪才是目前最大的危機。根據《The Ringer》記者莫達克（Logan Murdock）的報導，總教練科爾的合約將於本季結束後到期，且至今尚未簽署任何續約協議。消息人士透露，勇士助理教練團已在「後科爾時代」的預期下運作，許多助教已開始積極接洽其他球隊的職缺。長期擔任助理教練的德馬科（Chris DeMarco）上個月轉任WNBA教練已被視為第一波離職潮的開端。報導指出，隨著賽季推進，科爾在賽後顯得比以往更加疲憊，這位歷史15大名帥極有可能在今夏選擇退休、轉任管理職或重返轉播台。勇士隊總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）目前正面臨沉重壓力。在失去巴特勒（Jimmy Butler）後，即便擁有梅爾頓（De’Anthony Melton）與霍福德（Al Horford）等老將，勇士依然無法重返爭冠行列。這個夏天的金州勇士隊，不僅要面對核心陣容的重組，更可能在合約到期後正式失去這位帶隊奪下4冠的功勳教頭。今日的那個擁抱，或許正是為大通中心長達十年的金色王朝，畫下了一個充滿遺憾卻也溫情的句點。