金州勇士隊的奪冠夢想於今日正式破碎。在與鳳凰城太陽隊的季後附加賽生死戰中，當家球星柯瑞（Steph Curry）表現判若兩人，全場僅進帳17分，導致勇士最終以96：111慘敗出局。這也是勇士隊隊史第三度在附加賽遭到淘汰，美媒賽後毫不留情地開砲，直指柯瑞失常的表現是球隊出局的主因之一。
柯瑞體力透支？連兩場高強度出戰現疲態
數據顯示，柯瑞今日出賽長達36分鐘，這是他繼上一場對陣快艇出戰36分鐘後，連兩場進行高強度對抗。值得注意的是，在進入附加賽之前，柯瑞上一次單場出場時間超過30分鐘，竟然要追溯到1月22日。
長期因膝傷缺陣的柯瑞，顯然尚未百分之百恢復。美媒《The Athletic》指出，雖然柯瑞在第四節試圖重現三分神蹟，但他今日在籃框附近的終結能力大幅下滑，16投僅4中的低迷命中率（三分球10投3中），完全無法支撐起勇士隊的進攻體系。
太陽「鐵人」布克下半場幾乎沒歇過 勇士王朝神話破滅
相較於柯瑞的掙扎，太陽隊核心布克（Devin Booker）展現了驚人的鬥志。布克在下半場完全沒有下場休息，全場48分鐘的比賽他整整打了42分鐘，憑藉這股拚勁成功限制了勇士的反撲。
隨著這場失利，勇士隊近6個賽季的成績顯得格外慘淡。儘管2022年曾奪下第四冠，但其餘球季分別經歷了2020年的墊底、2次季後賽次輪止步，以及今日這場「隊史第三度」的附加賽出局。外界普遍認為，勇士曾引以為傲的王朝體系已正式崩解。
美媒批評：柯瑞打得不夠好
美媒《The Athletic》記者Austin Green賽後撰文評論，雖然全場得分最高的是太陽隊傑倫·格林（Jalen Green）的36分，勇士隊表現最優異的則是波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的23分，但焦點仍集中在柯瑞身上。評論指出：「柯瑞做得不夠多，雖然他第四節試圖力挽狂瀾，但低迷的開局與失去水準的切入，讓他無法成為球隊的救世主。」
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數據顯示，柯瑞今日出賽長達36分鐘，這是他繼上一場對陣快艇出戰36分鐘後，連兩場進行高強度對抗。值得注意的是，在進入附加賽之前，柯瑞上一次單場出場時間超過30分鐘，竟然要追溯到1月22日。
長期因膝傷缺陣的柯瑞，顯然尚未百分之百恢復。美媒《The Athletic》指出，雖然柯瑞在第四節試圖重現三分神蹟，但他今日在籃框附近的終結能力大幅下滑，16投僅4中的低迷命中率（三分球10投3中），完全無法支撐起勇士隊的進攻體系。
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相較於柯瑞的掙扎，太陽隊核心布克（Devin Booker）展現了驚人的鬥志。布克在下半場完全沒有下場休息，全場48分鐘的比賽他整整打了42分鐘，憑藉這股拚勁成功限制了勇士的反撲。
隨著這場失利，勇士隊近6個賽季的成績顯得格外慘淡。儘管2022年曾奪下第四冠，但其餘球季分別經歷了2020年的墊底、2次季後賽次輪止步，以及今日這場「隊史第三度」的附加賽出局。外界普遍認為，勇士曾引以為傲的王朝體系已正式崩解。
美媒批評：柯瑞打得不夠好
美媒《The Athletic》記者Austin Green賽後撰文評論，雖然全場得分最高的是太陽隊傑倫·格林（Jalen Green）的36分，勇士隊表現最優異的則是波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的23分，但焦點仍集中在柯瑞身上。評論指出：「柯瑞做得不夠多，雖然他第四節試圖力挽狂瀾，但低迷的開局與失去水準的切入，讓他無法成為球隊的救世主。」
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