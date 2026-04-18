效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，開季從牛棚角色出發，但表現起伏不定，4月16日被下放二軍調整。據多家日本媒體報導，古林睿煬此次下二軍，將重回熟悉的先發角色，火腿隊監督新庄剛志也昨（17）日親口證實，並指出，希望古林睿煬能憑藉著中繼的經驗去回想處於危機時刻的情況，將會是很大的收穫。
古林睿煬開季牛棚出發 狀態起伏不定
今年是古林睿煬旅日第2個賽季，季前入選經典賽中華隊，在預賽對韓國先發4局失1分，是中華隊能在經典賽首次擊敗韓國隊的功臣之一。不過回到母隊，古林睿煬並未進入火腿隊開季先發輪值，而是被移往牛棚。
古林睿煬開季在牛棚的表現起伏不定，雖然曾飆出個人生涯最速的160公里火球，但整體成績並不理想，本季後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。
古林睿煬下二軍調回先發 新庄剛志：「希望善用中繼經驗」
火腿隊在4月16日將古林睿煬下放二軍，回到先發調整的意味濃厚。據《中日體育》報導，隨著齋藤友貴哉重返一軍，火腿隊確定讓古林睿煬回歸其本職的先發位置。古林睿煬昨日也出現在一軍的賽前練習中，並進行了牛棚練投。雖然古林睿煬最快要到4月26 日才能上一軍，但火腿隊從4月28日起，將面臨包含黃金週在內的9連戰，預計古林睿煬將會為了該時段的戰力進行準備。
《日刊體育》則指出，火腿隊監督新庄剛志已親口確認古林睿煬將回到先發角色，「嗯，（讓他進行）先發調整。因為（齋藤）友貴哉已經回到陣中了。」火腿隊球團高層也進一步說明，「讓古林睿煬轉往先發調整，則是按照最初既定的計畫進行。」
新庄指出，火腿隊目前為止的先發投手群中，有過中繼經驗的人非常多，「我覺得在擔任先發的同時，能憑藉中繼的經驗去聯想、或說是回想起處於危機時刻的情況，這方面的收穫是非常大的。」
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今年是古林睿煬旅日第2個賽季，季前入選經典賽中華隊，在預賽對韓國先發4局失1分，是中華隊能在經典賽首次擊敗韓國隊的功臣之一。不過回到母隊，古林睿煬並未進入火腿隊開季先發輪值，而是被移往牛棚。
古林睿煬開季在牛棚的表現起伏不定，雖然曾飆出個人生涯最速的160公里火球，但整體成績並不理想，本季後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。
古林睿煬下二軍調回先發 新庄剛志：「希望善用中繼經驗」
火腿隊在4月16日將古林睿煬下放二軍，回到先發調整的意味濃厚。據《中日體育》報導，隨著齋藤友貴哉重返一軍，火腿隊確定讓古林睿煬回歸其本職的先發位置。古林睿煬昨日也出現在一軍的賽前練習中，並進行了牛棚練投。雖然古林睿煬最快要到4月26 日才能上一軍，但火腿隊從4月28日起，將面臨包含黃金週在內的9連戰，預計古林睿煬將會為了該時段的戰力進行準備。
《日刊體育》則指出，火腿隊監督新庄剛志已親口確認古林睿煬將回到先發角色，「嗯，（讓他進行）先發調整。因為（齋藤）友貴哉已經回到陣中了。」火腿隊球團高層也進一步說明，「讓古林睿煬轉往先發調整，則是按照最初既定的計畫進行。」
新庄指出，火腿隊目前為止的先發投手群中，有過中繼經驗的人非常多，「我覺得在擔任先發的同時，能憑藉中繼的經驗去聯想、或說是回想起處於危機時刻的情況，這方面的收穫是非常大的。」