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金州勇士2025-26賽季正式畫下句點。在決定季後賽最後一張門票的附加賽中，勇士以96：111慘敗給鳳凰城太陽，連續兩年在關鍵戰役中受挫。隨著終場哨聲響起，全美體育圈陷入瘋狂討論，大家一致的聲音是：「勇士王朝真的結束了。」比賽結束前夕，鏡頭捕捉到了一個令勇士球迷心碎的畫面，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與總教練科爾（Steve Kerr）三人在場邊進行了長時間的交談，隨後三人緊緊相擁。這是他們共同奮戰的第12個賽季，也是最令人感到無力的一個賽季。外界猜測，這極有可能是這三位「鐵三角」最後一次以同一身分站在一起。本場比賽，一向被視為「不老戰神」的柯瑞（Stephen Curry）表現大幅失準，美媒指出，這甚至是柯瑞職業生涯中，第一次看起來真的像個38歲的老將。除了體能下滑，更有傳聞指出他2膝傷近期再度復發，嚴重影響了他在場上的敏捷度與準心。2023年： 西區準決賽止步2024年： 附加賽出局2025年： 西區準決賽止步2026年： 附加賽出局這樣成績讓許多毒舌球迷認為，勇士王朝其實早在2019年杜蘭特（Kevin Durant）離開後就已終結，2022年的奪冠僅是曇花一現。本賽季對勇士來說如同「被詛咒」般的艱辛，特別是巴特勒（Jimmy Butler）的整季報銷。休賽季到來，勇士將面臨柯爾（Steve Kerr）合約到期、格林（Draymond Green）球員選項等棘手問題。金州勇士是否會徹底拆夥，還是圍繞柯瑞（Stephen Curry）進行最後一場豪賭？全NBA都在看。