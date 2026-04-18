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鳳凰城太陽隊今（18）日在西區附加賽生死戰中，以111：96擊敗金州勇士隊，順利奪下季後賽門票。此役太陽隊勝出的頭號功臣，莫過於打出生涯代表作的傑倫·格林（Jalen Green）。他全場狂飆36分，兩場附加賽累計轟下71分，不僅展現超強得分火力，更親手復仇去年季後賽將他淘汰的勇士隊，正式宣告成為太陽隊的新核心。去年仍效力於火箭隊的傑倫·格林，在季後賽首輪對陣勇士時表現慘淡，最後三場分別僅得11分、12分與8分，這段低迷表現也成為他被交易至太陽隊的導火線。今日之前，格林生涯對戰勇士的21場比賽，投籃命中率僅33%，三分球更低至24.4%。然而，今日的格林判若兩人。他全場出戰40分鐘，20投14中，其中三分球14投8中，瘋狂砍下36分、6籃板、4助攻，正負值高達+22。這場比賽他的個人得分（36分），比去年季後賽最後三場對戰勇士的總得分還要多，用最完美的方式戰勝了心魔。傑倫·格林今日單場投進8記三分球，追平了NBA附加賽球員單場歷史紀錄。連同上一場對陣拓荒者隊砍下的35分，格林在兩場攸關生死的附加賽中合計攻下71分，成為太陽隊闖進季後賽最粗的一條「大腿」。美媒評論指出，古德溫（Jordan Goodwin）在第四節關鍵時刻的抄截與三分固然重要，但格林整場比賽展現出的侵略性，才是太陽隊能抗衡勇士經驗值的關鍵。相較於格林的英雄演出，勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）今日表現低迷，16投僅4中得到17分，並發生4次失誤。雖然勇士在上一場落後13分時曾逆轉快艇，但今日面對狀態巔峰的格林與太陽隊，勇士再也無法召喚神蹟。