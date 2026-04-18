Threads 又有隱藏新功能可以玩了！近幾天有大批「脆友」在 Threads 上發文分享，只要在手機版「長按小飛機」符號，就能直接複製連結，接著便能貼到通訊軟體分享給朋友。對此，Threads 負責人康納·海耶斯（Connor Hayes）也現身證實有新增相關功能，但也開玩笑呼籲大家「沒事別亂玩」。
Threads 隱藏新功能來了！負責人也認證：沒事別一直按
這幾天在社群 Threads 上，「長按小飛機」相關貼文引爆熱潮。許多網紅與 KOL 紛紛發文分享各式各樣的「隱藏版操作」，其中包含：
一、長按小飛機能直接複製連結，會跳出「已複製連結」視窗
二、長按留言鍵可以直接回覆留言
三、長按轉發鍵可以直接引用貼文
四、貼文標記coachella主題，長按愛心鍵會出現摩天輪符號。（電腦版也看得到）
上述這些有趣的操作目前都只限於手機版本。新功能曝光後，不少脆友狂讚：「一夜醒來，莫名的小飛機就紅了」、「整個河道都是小飛機文」、「現在每篇文章小飛機都比愛心多了」、「這樣真的很方便」。
這波貼文立刻在社群上引發熱潮，大批文章不斷湧現，也讓 Threads 負責人康納·海耶斯現身留言。他證實「長按複製連結」這項功能確實存在，但也開玩笑提醒大家，不要為了跟風而反覆「按小飛機」，實際上卻根本沒有要把連結傳給任何人。
記者實測：長按功能似乎又神隱了
不過，根據《NOWnews 今日新聞》記者實測，昨（17）日晚間「長按小飛機」功能在手機上確實還能使用，但目前卻突然消失了，變回原先跳出分享選單視窗的版本。今（18）日也有部分用戶反映，發現「長按小飛機」功能突然失效，之前畫面會跳出「已複製連結」的提示字樣，現在又看不到了，目前Threads官方尚未做出最新回應，推測可能是官方正在針對部分用戶持續進行介面測試或調整。
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這幾天在社群 Threads 上，「長按小飛機」相關貼文引爆熱潮。許多網紅與 KOL 紛紛發文分享各式各樣的「隱藏版操作」，其中包含：
一、長按小飛機能直接複製連結，會跳出「已複製連結」視窗
二、長按留言鍵可以直接回覆留言
三、長按轉發鍵可以直接引用貼文
四、貼文標記coachella主題，長按愛心鍵會出現摩天輪符號。（電腦版也看得到）
這波貼文立刻在社群上引發熱潮，大批文章不斷湧現，也讓 Threads 負責人康納·海耶斯現身留言。他證實「長按複製連結」這項功能確實存在，但也開玩笑提醒大家，不要為了跟風而反覆「按小飛機」，實際上卻根本沒有要把連結傳給任何人。
不過，根據《NOWnews 今日新聞》記者實測，昨（17）日晚間「長按小飛機」功能在手機上確實還能使用，但目前卻突然消失了，變回原先跳出分享選單視窗的版本。今（18）日也有部分用戶反映，發現「長按小飛機」功能突然失效，之前畫面會跳出「已複製連結」的提示字樣，現在又看不到了，目前Threads官方尚未做出最新回應，推測可能是官方正在針對部分用戶持續進行介面測試或調整。