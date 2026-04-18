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▲張曼玉在北京出席名車活動，外表的變化成為網友討論焦點。（圖／摘自 張曼玉粉絲聯盟微博）

▲張曼玉近年來少在幕前出現，卻仍會不時在社群網站上發布自己的生活片段，其實粉絲都還是能看到她最新的樣子。（圖／摘自 張曼玉粉絲聯盟微博）

61歲國際影后張曼玉已經許久沒在影視節目中露面，之前曾經傳她會在中國綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》）亮相，後來證實是謠傳。近日她在北京出席名牌車活動，社群新聞紛紛以「張曼玉沒去浪姐來這了」作為標題，相當吸睛。毒舌網友嫌61歲的她，「蘋果肌」過於突出，讓她顯得臉部浮腫，笑容也偏僵硬，諷刺道：「怪不得不上『浪姐7』。」粉絲則力挺她氣質一流，巨星丰采十足，是經過歲月考驗的美人。張曼玉近來喜歡在社群網站上分享自己的生活短片，就算沒有真的上節目，觀眾還是看得到她的最新面貌。早先盛傳她是《浪姐7》其中一位參賽者，讓粉絲相當興奮，認為絕對超重量級，沒想到正式名單公布後，並沒有她的影子，製作單位也沒說明有沒有真的找過她、為什麼她不參加？而張曼玉在北京出席活動，以淡色、高雅的造型出現，粉絲仍然很興奮在社群上轉發畫面，卻也有人認為美人遲暮，並且「進廠維修」痕跡太明顯。參選港姐榮獲亞軍出身的張曼玉，曾是香港影壇的花瓶美女，後來才轉型為實力派影后，她的外表向來備受讚譽，就算年逾花甲，仍然充滿神采，只是和年輕時相比，不可能沒有歲月的痕跡，即便她想讓自己看來氣色更好，也還是躲不掉被人仔細檢視，甚至找出問題。但她畢竟見慣大場面，舉手投足還是很有魅力，粉絲們照樣稱讚她狀態好、表現佳，氣質罕有匹敵。她在活動上也分享對生命的看法，說道：「生命沒有對錯、輸贏，只需跟隨內心。」她從港姐、進入演藝界，成為影后之後想換跑道玩音樂，再到近年隱居鄉間、過著田園生活，都是照着自己的想法走。她的粉絲就是欣賞這樣自然的她，對於網友嘲諷她變成現在的模樣，難怪不去上《浪姐7》，也犀利反駁：「當然不會去啊。什麼咖位，林青霞會去嗎？鞏俐會去嗎？」言下之意，是《浪姐7》根本配不上張曼玉的地位，她自然不會紆尊降貴。