我是廣告 請繼續往下閱讀

胡瓜揭蕭敬騰私下暖舉 四天沒睡返台做公益

▲胡瓜（右2）主辦「鑽石舞台之夜」對舞台細節極其講究，擔任總導演的他一樣對所有表演有著超高要求。（圖／下面一位提供）

余天自嘲沒工作 登台演唱魅力依舊

綜藝天王胡瓜的YouTube頻道《下面一位》日前播出最新一集，獨家記錄主辦在台北流行音樂中心的「鑽石舞台之夜」幕後準備工作。這次胡瓜找來金曲歌王蕭敬騰，透露對方一接獲邀約立馬答應，更為了此次演出特地飛回台，行程滿檔已經四天沒睡，但還是為了公益義氣相挺。「鑽石舞台之夜」集結許多藝人，胡瓜感性說：「台灣藝人的才華不輸國外，希望把這份好的東西傳承下去。」胡瓜主辦「鑽石舞台之夜」對舞台細節極其講究，擔任總導演的他一樣對所有表演有著超高要求，希望讓所有觀眾享受到最精彩的演出和難忘的夜晚。胡瓜提到，蕭敬騰為了此次演出特地飛回台，結束表演後就馬上飛出國工作，行程滿檔已經四天沒睡但還是義氣相挺，敬業精神令人佩服。而本次演唱會最受矚目的焦點，莫過於許久未公開露面的「歌壇長青樹」余天，已 78 歲的他，為了慈善公益特別答應演出。胡瓜也親自向余天表達感謝之意，兩人暢談往事回憶滿滿，談到兒子余祥銓，余天則流露慈父之心，如今見到兒子能獨當一面主持、照顧家庭，深感欣慰。雖然余天笑稱自己現在「沒工作、靠兒子余祥銓」，但舞台魅力依舊，一曲經典歌謠響起，瞬間勾起台下無數老觀眾的回憶。此次演出不僅規模擴大、燈光舞台比照最高規格，更匯集了橫跨半個世紀的演藝圈大咖齊聚一堂，胡瓜直說：「雖然我們的年代快過去了，但台灣藝人的才華不輸國外，希望把這份好的東西傳承下去。」