日本一代歌姬工藤靜香在14日迎來56歲生日，「木村一家」在社群媒體上全體動員，不只木村拓哉曬出愛妻幼時照甜蜜喊話，兩位女兒木村心美（Cocomi）與木村光希（Koki）也分別上傳母女溫馨照。除了網路上的祝福，當天這對星二代姊妹花還被目擊現身澀谷街頭，零遮掩逛街、喝星巴克，最讓人驚奇的是，當她們逛街結束準備離開時，前來接送司機的身影竟然就是男神木村拓哉本人 ！
心美調侃媽媽是辣媽 光希感性告白
過去對私生活極其低調的木村家，自從女兒們出道後，經營社群的風格變得相當親民。心美這次不改幽默本色，上傳了一張自己在媽媽背後扮鬼臉的童年照，笑稱工藤靜香是「ギャル（辣媽）」；而光希則走溫情路線，用英文大讚工藤靜香是「世界上最棒的媽媽」。木村一家在Instagram上的總追蹤人數已突破1100萬，影響力驚人，可說是日本藝能界的「最強第一家庭」也不為過。
木村姊妹花現身澀谷星巴克 零遮掩喝星冰樂超親民
根據日媒《女性自身》報導，就在媽媽靜香生日當天傍晚，心美與光希被目擊在澀谷鬧區的星巴克出沒。兩人完全沒有巨星架子，也沒刻意遮掩，就像普通姊妹一樣，一邊喝著星冰樂、一邊低頭談笑。結束短暫的下午茶時光後，兩人便轉往附近的百貨公司。目擊民眾透露，兩人的氣場非常強大，即便在人潮擁擠的澀谷依然非常亮眼。
木村拓哉親自開車！最強司機現身接送掀騷動
更令人驚喜的是，姊妹倆逛街結束準備離開時，直接走向停在路邊的座車，仔細一看駕駛座上的人竟是木村拓哉本人，讓現場民眾瞬間騷動。據目擊者表示，不少路人一眼就認出這一家人，忍不住駐足圍觀。兩人搭上車後，座車迅速駛離澀谷街頭。
由於當天正巧是工藤靜香生日，也讓外界猜測，三人現身市區，或許正是為了替媽媽準備驚喜禮物，溫馨互動再度展現木村一家的好感情。
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過去對私生活極其低調的木村家，自從女兒們出道後，經營社群的風格變得相當親民。心美這次不改幽默本色，上傳了一張自己在媽媽背後扮鬼臉的童年照，笑稱工藤靜香是「ギャル（辣媽）」；而光希則走溫情路線，用英文大讚工藤靜香是「世界上最棒的媽媽」。木村一家在Instagram上的總追蹤人數已突破1100萬，影響力驚人，可說是日本藝能界的「最強第一家庭」也不為過。
根據日媒《女性自身》報導，就在媽媽靜香生日當天傍晚，心美與光希被目擊在澀谷鬧區的星巴克出沒。兩人完全沒有巨星架子，也沒刻意遮掩，就像普通姊妹一樣，一邊喝著星冰樂、一邊低頭談笑。結束短暫的下午茶時光後，兩人便轉往附近的百貨公司。目擊民眾透露，兩人的氣場非常強大，即便在人潮擁擠的澀谷依然非常亮眼。
木村拓哉親自開車！最強司機現身接送掀騷動
由於當天正巧是工藤靜香生日，也讓外界猜測，三人現身市區，或許正是為了替媽媽準備驚喜禮物，溫馨互動再度展現木村一家的好感情。