我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白沙屯媽祖已是第6次停駕在大慶通運股份有限公司（圖／取自白沙屯拱天宮臉書）

大慶通運公司在台17線沿線 負責人熱心公益

白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置：

▲白沙屯媽祖停駕彰化竹塘幸竹宮，下午3時起駕。（圖／翻攝畫面）

白沙屯媽祖今（18）日於凌晨4點、從彰化縣溪湖福安宮出發，行經埔鹽鄉、福興鄉，再進入鹿港鎮，並於7點37分停駕大慶通運股份有限公司，而這已是白沙屯媽祖8年來第6次停駕此處，被譽為鹿港最幸運的停駕點。白沙屯媽祖進香活動今日來到第6天，一早從溪湖福安宮起駕之後，停駕點包含彰化警察局溪湖分局埔鹽分駐所、盧厝普安宮，後又抵達大慶通運股份有限公司，而每年都有在關注媽祖行程的信徒應該對此公司不陌生，因為這已經是8年來，粉紅超跑第6次停駕在此公司。根據《自由時報》報導，鹿港鎮民代表王麗雯表示，外界常有「白沙屯媽祖行程早已規劃好」的說法，但這其實並不正確。以大慶通運公司為例，是等到媽祖鑾轎接近時，才趕緊擺設香案迎駕，且事前並無法確定是否會停駕。而鹿港民眾從昨天就預先準備好香案與點心，預期迎接白沙屯媽祖，果然今天一早看到白沙屯媽祖從員鹿路出發並選擇海線北返，全都一早就準備迎接。王麗雯更進一步指出，大慶通運公司地址位在台17線鹿草路沿線，所以只要白沙屯媽祖經過，多半都會停留，也因此成為鹿港民眾追隨媽祖的重要據點之一。王麗雯也披露，該公司負責人長期投入貨運產業之餘，也積極參與公益，不論是急難救助或各項捐助都相當熱心，對地方的貢獻深受肯定。白沙屯媽祖進香最大特色之一，在於行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路徑飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」，甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時掌握最新動向。除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。