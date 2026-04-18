白沙屯媽祖今（18）日於凌晨4點、從彰化縣溪湖福安宮出發，行經埔鹽鄉、福興鄉，再進入鹿港鎮，並於7點37分停駕大慶通運股份有限公司，而這已是白沙屯媽祖8年來第6次停駕此處，被譽為鹿港最幸運的停駕點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
白沙屯媽祖進香活動今日來到第6天，一早從溪湖福安宮起駕之後，停駕點包含彰化警察局溪湖分局埔鹽分駐所、盧厝普安宮，後又抵達大慶通運股份有限公司，而每年都有在關注媽祖行程的信徒應該對此公司不陌生，因為這已經是8年來，粉紅超跑第6次停駕在此公司。

▲白沙屯媽祖已是第6次停駕在大慶通運股份有限公司（圖／取自白沙屯拱天宮臉書）
▲白沙屯媽祖已是第6次停駕在大慶通運股份有限公司（圖／取自白沙屯拱天宮臉書）
根據《自由時報》報導，鹿港鎮民代表王麗雯表示，外界常有「白沙屯媽祖行程早已規劃好」的說法，但這其實並不正確。以大慶通運公司為例，是等到媽祖鑾轎接近時，才趕緊擺設香案迎駕，且事前並無法確定是否會停駕。而鹿港民眾從昨天就預先準備好香案與點心，預期迎接白沙屯媽祖，果然今天一早看到白沙屯媽祖從員鹿路出發並選擇海線北返，全都一早就準備迎接。

大慶通運公司在台17線沿線  負責人熱心公益

王麗雯更進一步指出，大慶通運公司地址位在台17線鹿草路沿線，所以只要白沙屯媽祖經過，多半都會停留，也因此成為鹿港民眾追隨媽祖的重要據點之一。王麗雯也披露，該公司負責人長期投入貨運產業之餘，也積極參與公益，不論是急難救助或各項捐助都相當熱心，對地方的貢獻深受肯定。

🟡白沙屯媽祖現在在哪裡、白沙屯媽祖目前位置：

白沙屯媽祖進香最大特色之一，在於行進路線完全由「粉紅超跑」指引，路徑飄忽不定，連走在最前方的頭旗車也常被「海放」，甚至曾出現轎班提前訂好住宿，卻與媽祖駐駕地點相差近1小時車程的情況，只能隔天清晨再趕路會合。由於全程約400公里的徒步行程沒有固定路線與停駕點，可透過《白沙屯GPS即時定位》APP查詢位置，隨時掌握最新動向。

⬇️GPS定位網頁版線上看
⬇️iPhone下載｜白沙屯 GPS 即時定位
⬇️安卓手機下載｜白沙屯 GPS 即時定位

▲白沙屯媽祖停駕彰化竹塘幸竹宮，下午3時起駕。（圖／翻攝畫面）
▲白沙屯媽祖停駕彰化竹塘幸竹宮，下午3時起駕。（圖／翻攝畫面）
🟡2026白沙屯媽祖進香現場直播、路線即時影像

除了用APP看白沙屯媽祖現在在哪裡，白沙屯拱天宮、白沙屯媽祖網路電視台都會開進香直播，可以隨時觀看「粉紅超跑」的所在位置及現場狀況。

◾白沙屯媽祖網路電視台直播
◾白沙屯拱天宮直播 
◾苗栗後龍山邊媽祖直播





更多「白沙屯媽祖」相關新聞。

相關新聞

差50公尺卻不去！白沙屯媽祖為何不進鹿港天后宮？27年前恩怨翻出

大甲媽祖到大肚了！4/18駐駕彰化南瑤宮　目前位置、GPS直播速看

白沙屯媽祖中午到龍井！雙媽會無望　目前位置、GPS、路線、直播

白沙屯媽祖衝駐駕！炸彈媽是誰：徒手接彈變傳奇　7年後再現重逢

葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

5000多個採訪與報導日子裡，你以為充斥著吃喝玩樂，其實大多是懸梁刺股，只好貪圖在無奇的日常中找尋喜劇素材，酸甜...