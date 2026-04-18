隨著金州勇士隊在附加賽以96：111不敵鳳凰城太陽，這個動盪的球季正式落下帷幕。賽後，總教練科爾（Steve Kerr）與柯瑞（Steph Curry）、格林（Draymond Green）在場邊落寞相擁的畫面，彷彿預示著一個時代的終結。然而，真正的考驗才剛開始，《The Athletic》記者Nick Friedell和Marcus Thompson II賽後發布長文，點出勇士管理層今夏必須面對涉及合約、交易與重建的八大核心問題。
1. 科爾的合約：12年功勳教頭是否續留？
科爾目前並無下賽季的合約。雖然他曾帶領球隊奪下四冠，但本季表現不佳且科爾在賽後顯得比以往更加疲憊。儘管如此，科爾仍表達了執教柯瑞的熱情，管理層與老闆萊科布（Joe Lacob）能否達成續約共識，將是勇士今夏的第一張多米諾骨牌。
文中寫道，「種種跡象表明，科爾至少還會執教一個賽季。 60歲的柯爾依然充滿激情，他希望繼續執教柯瑞——正是柯瑞幫助他打造了勇士隊四次奪得NBA總冠軍的文化。」或許勇士球迷可以期待好消息。
2. 柯瑞的「新常態」：戰神也會老嗎？
「柯瑞和球隊頗受歡迎的球員健康與表現副總裁里克·塞萊布里尼都表示，他決心盡可能推遲自己的籃球生涯結束——但他在復出前的新聞發布會上所說的一番話，卻讓球隊上下都感到擔憂。」柯瑞表示，「有些日子他的膝蓋感覺很好，看起來就像昔日的名人堂成員，但有些日子他卻狀態不佳。這是他和他的球隊都必須面對的調整。」
即將步入職業生涯末期的柯瑞，本季受困於膝傷缺陣27場，他在受訪時坦承末段賽事必須面對膝蓋酸痛的「新常態」。柯瑞是否會在今夏提前續約？勇士該如何在他體能下滑時找到分擔進攻重擔的二號人物，已成迫切危機。
3. 格林的去留：王朝功臣能否終老？
格林下賽季擁有2770萬美元的球員選項。他在場上的防守價值依舊，但其不穩定的情緒與進攻貢獻（場均8.4分）讓價值受疑。考量到薪資空間，格林目前是勇士手中最具交易價值的籌碼，球團是否會為了換取星級戰力而忍痛割愛？
《The Athletic》點出，關於格林和勇士的未來仍然有些不明朗。他擁有下個賽季價值超過2700萬美元的球員選項，他需要決定是否執行。如果格林和勇士隊重新協商合同，或許能在今年夏天的薪資空間方面獲得更大的操作空間。據一位球隊內部人士透露，勇士隊正在等待格林最終決定是否要執行球員選項，但他仍然希望能夠留在自己效力至今的唯一一支球隊。
4. 巴特勒下賽季會留在勇士嗎？
巴特勒（Jimmy Butler）在1月遭遇十字韌體（ACL）撕裂導致球季報銷。勇士雖然對外宣稱他仍是未來計畫的一環，但面對一位即將37歲且受過重傷的老將，勇士是否願意等待他漫長的復健期，還是將他作為「到期大約」進行交易？
《The Athletic》表示，巴特勒相信自己下個賽季會在某個時候復出，但具體時間尚不確定。據一位聯盟消息人士透露，早在二月的交易截止日期前，勇士隊就已明確告知巴特勒，他是球隊計畫的一部分。但隨著夏季的進行，勇士隊在補強陣容的過程中，這項承諾很可能會受到考驗。但就算將他投入市場，他的行情也並不理想，並非出色交易籌碼。
5. 波爾辛吉斯只是過客嗎？
季中加盟的波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）因傷病與健康問題僅出賽16場，雖然他在場上展現了護框與外線能力，但他是否願意降薪續留，以及勇士在緊縮的薪資限額下能給出多少價碼，仍是未知數。
6. 波傑姆斯基的續約糾紛
年輕小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季全勤出賽82場，表現深得科爾喜愛。但他與部分球迷的關係緊張，且今夏具備提前續約資格。勇士必須避免重蹈庫明加（Jonathan Kuminga）當年的續約鬧劇。
「波傑姆斯基基現在面臨一個抉擇。今年夏天，他將進入新秀合約的第四年，屆時他將有資格續約。一位球隊內部人士透露，雙方很可能會在夏季開始商討續約事宜，以期留住這位持續進步的球員。」《The Athletic》如此寫道。
7. 老將梅爾頓與霍福德的未來
梅爾頓（De’Anthony Melton）與39歲老將霍福德（Al Horford）下賽季皆有球員選項。霍福德加盟初衷是為了奪冠，但在勇士競爭力下滑後，這位老將是否會選擇留在灣區終老，抑或尋求最後一次爭冠機會？
8. 超級球星「3選1」引援計畫
勇士管理層並未放棄補強星級戰力。目前傳出的三大目標包括：
📍阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）：31歲的字母哥，正是那種能夠與柯瑞搭檔直至職業生涯末期的過渡型超級巨星，之後還能在球隊史上最重要的球員退休後，扛起球隊的重任。這位希臘巨星的競爭預計會非常激烈，其他球隊在夏季轉會窗口可能會提供更高的報價。
📍詹姆斯（LeBron James）： 詹姆斯加盟的最佳方案可能是勇士使用預計價值1500萬美元的非納稅中產階級特例。如果使用這個特例，他們的薪資空間將直接進入第一檔（預計為2.09億美元），而且很可能需要波爾津吉斯離隊、或是交易巴特勒。如果詹姆斯願意接受接近底薪的合同，勇士隊可以輕鬆獲得價值610萬美元的納稅中產特例。
📍雷納德（Kawhi Leonard）：交易雷納德薪資將有些棘手了，因為唯一能達到這個條件的球員只有巴特勒，而快艇可能並不想要他。除此之外，可能還需要格林（他很可能會執行球員選項）、穆迪，以及其他一些薪資總額達1000萬美元的球員，例如波德齊姆斯基或桑托斯。
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）曾表示不願透支過多未來資產，但面對柯瑞最後的奪冠視窗，勇士是否會孤注一擲扣下交易板機？這個夏天，將決定這支傳奇球隊是會以現有陣容進行「最後一舞」，還是正式步入重建的荒野。
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科爾目前並無下賽季的合約。雖然他曾帶領球隊奪下四冠，但本季表現不佳且科爾在賽後顯得比以往更加疲憊。儘管如此，科爾仍表達了執教柯瑞的熱情，管理層與老闆萊科布（Joe Lacob）能否達成續約共識，將是勇士今夏的第一張多米諾骨牌。
文中寫道，「種種跡象表明，科爾至少還會執教一個賽季。 60歲的柯爾依然充滿激情，他希望繼續執教柯瑞——正是柯瑞幫助他打造了勇士隊四次奪得NBA總冠軍的文化。」或許勇士球迷可以期待好消息。
「柯瑞和球隊頗受歡迎的球員健康與表現副總裁里克·塞萊布里尼都表示，他決心盡可能推遲自己的籃球生涯結束——但他在復出前的新聞發布會上所說的一番話，卻讓球隊上下都感到擔憂。」柯瑞表示，「有些日子他的膝蓋感覺很好，看起來就像昔日的名人堂成員，但有些日子他卻狀態不佳。這是他和他的球隊都必須面對的調整。」
即將步入職業生涯末期的柯瑞，本季受困於膝傷缺陣27場，他在受訪時坦承末段賽事必須面對膝蓋酸痛的「新常態」。柯瑞是否會在今夏提前續約？勇士該如何在他體能下滑時找到分擔進攻重擔的二號人物，已成迫切危機。
格林下賽季擁有2770萬美元的球員選項。他在場上的防守價值依舊，但其不穩定的情緒與進攻貢獻（場均8.4分）讓價值受疑。考量到薪資空間，格林目前是勇士手中最具交易價值的籌碼，球團是否會為了換取星級戰力而忍痛割愛？
《The Athletic》點出，關於格林和勇士的未來仍然有些不明朗。他擁有下個賽季價值超過2700萬美元的球員選項，他需要決定是否執行。如果格林和勇士隊重新協商合同，或許能在今年夏天的薪資空間方面獲得更大的操作空間。據一位球隊內部人士透露，勇士隊正在等待格林最終決定是否要執行球員選項，但他仍然希望能夠留在自己效力至今的唯一一支球隊。
巴特勒（Jimmy Butler）在1月遭遇十字韌體（ACL）撕裂導致球季報銷。勇士雖然對外宣稱他仍是未來計畫的一環，但面對一位即將37歲且受過重傷的老將，勇士是否願意等待他漫長的復健期，還是將他作為「到期大約」進行交易？
《The Athletic》表示，巴特勒相信自己下個賽季會在某個時候復出，但具體時間尚不確定。據一位聯盟消息人士透露，早在二月的交易截止日期前，勇士隊就已明確告知巴特勒，他是球隊計畫的一部分。但隨著夏季的進行，勇士隊在補強陣容的過程中，這項承諾很可能會受到考驗。但就算將他投入市場，他的行情也並不理想，並非出色交易籌碼。
季中加盟的波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）因傷病與健康問題僅出賽16場，雖然他在場上展現了護框與外線能力，但他是否願意降薪續留，以及勇士在緊縮的薪資限額下能給出多少價碼，仍是未知數。
6. 波傑姆斯基的續約糾紛
年輕小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季全勤出賽82場，表現深得科爾喜愛。但他與部分球迷的關係緊張，且今夏具備提前續約資格。勇士必須避免重蹈庫明加（Jonathan Kuminga）當年的續約鬧劇。
「波傑姆斯基基現在面臨一個抉擇。今年夏天，他將進入新秀合約的第四年，屆時他將有資格續約。一位球隊內部人士透露，雙方很可能會在夏季開始商討續約事宜，以期留住這位持續進步的球員。」《The Athletic》如此寫道。
梅爾頓（De’Anthony Melton）與39歲老將霍福德（Al Horford）下賽季皆有球員選項。霍福德加盟初衷是為了奪冠，但在勇士競爭力下滑後，這位老將是否會選擇留在灣區終老，抑或尋求最後一次爭冠機會？
8. 超級球星「3選1」引援計畫
勇士管理層並未放棄補強星級戰力。目前傳出的三大目標包括：
📍阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）：31歲的字母哥，正是那種能夠與柯瑞搭檔直至職業生涯末期的過渡型超級巨星，之後還能在球隊史上最重要的球員退休後，扛起球隊的重任。這位希臘巨星的競爭預計會非常激烈，其他球隊在夏季轉會窗口可能會提供更高的報價。
📍雷納德（Kawhi Leonard）：交易雷納德薪資將有些棘手了，因為唯一能達到這個條件的球員只有巴特勒，而快艇可能並不想要他。除此之外，可能還需要格林（他很可能會執行球員選項）、穆迪，以及其他一些薪資總額達1000萬美元的球員，例如波德齊姆斯基或桑托斯。
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）曾表示不願透支過多未來資產，但面對柯瑞最後的奪冠視窗，勇士是否會孤注一擲扣下交易板機？這個夏天，將決定這支傳奇球隊是會以現有陣容進行「最後一舞」，還是正式步入重建的荒野。
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