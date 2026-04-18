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效力於福岡軟銀的台灣強投徐若熙，昨（17）日先發對戰歐力士猛牛，僅1.2局就挨兩轟、失7分退場，吞下旅日先發最慘一仗，最後軟銀4：13不敵歐力士，昨日播出的CS富士電視台ONE《職棒新聞2026》中，日職退役名捕谷繁元信則指出，前兩場他搭配的捕手是海野隆司，這場換成谷川原健太，「這部分或許多少也有影響」。徐若熙本季第3次登板，用60球投1.2局，就被敲6支安打，還送出5次四死球，控球與球威的表現都不如前兩次登板，在退場後徐若熙透過球團表示：「對球隊很抱歉」。與4月1日初登板形成強烈對比，該場他繳出先發6局無失分奪下首勝，當時他受訪時還指出，「因為海野選手的配球相當出色，讓我投起來非常順手。」4月8日在福岡巨蛋的第2次先發，徐若熙也繳出7局僅失1分的優質內容，只在首局挨西武獅小島大河開轟失1分，昨役同樣在首局挨轟，卻是投出的第1顆150公里速球就遭歐力士打者宗佑磨砲轟。曾擔任中日龍監督的谷繁元信，選手時期以捕手身分出賽2963場的金氏世界紀錄，他在觀看徐若熙的表現時提及，搭配的捕手不同或許也有影響。此外，同場擔任解說的坂口智隆也指出：「我在看時也在想，是否因為捕手不同，配球方式也有所差異。」坂口智隆還表示，雖然首局第1球就被打，但後續在搶好球數時也未能先搶得好球數，「當變成只能在直球或指叉球之間選擇時，球路又偏集中在中間附近，打者在心理上就能比較從容應對。」