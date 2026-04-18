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金州勇士2025-26賽季在鳳凰城正式畫下句點。在以96：111不敵太陽、確定無緣季後賽。這支昔日王朝球隊以37勝45負的戰績黯然收場。賽後，合約即將到期的主帥科爾（Steve Kerr）成了媒體焦點，他語出驚人地表示，自己的執教生命已經與柯瑞（Stephen Curry）徹底綁定，「我絕對不會明年去NBA其他地方執教。」面對外界對其執教未來的質疑，科爾在賽後受訪時展現了極大的誠意。他感性地說：「我不想離開柯瑞，我永遠不會離開他。」雖然他明白所有的教練職位都有到期日，但他強調自己目前仍然熱愛執教。科爾與柯瑞（Stephen Curry）長達12年的師徒情誼是勇士文化的基石。格林（Draymond Green）等核心球員也多次公開發聲支持柯爾續任。科爾曾笑稱，建立勇士文化的第一步就是「繼承柯瑞」，即便本季面臨柯瑞多次缺陣與巴特勒（Jimmy Butler）報銷的困境，他對球隊的忠誠依然不變。在X（前Twitter）平台上，勇士出局後的討論度瞬間引爆。最令球迷心碎的莫過於科爾、柯瑞與格林在場邊的「最後擁抱」。許多球迷留言稱：「這是歷史性三人組的告別，充滿兄弟情誼」、「老闆拉寇伯（Joe Lacob）聽好了，柯瑞只想為柯爾打球，你沒有談判籌碼。」不過，樂觀派中也夾雜著擔憂的聲音。有球迷直指：「勇士現在方向迷失，柯瑞跟格林都老了，傷病根本停不下來。」甚至有激進派球迷呼籲應該徹底重建：「該開除科爾了，交易巴特勒，讓年輕人上位！」2025-26年球季結束，勇士面臨著前所未有的挑戰，總教練合約到期、核心陣容老化、以及沈重的薪資負擔。科爾雖然展現了極高的忠誠度，但球團是否會為了注入新氣象而選擇「和平分手」，或是圍繞柯瑞進行最後的補強豪賭，都將決定金州勇士是否能從灰燼中重生。