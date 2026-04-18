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金州勇士隊於今（18）日附加賽以96：111不敵鳳凰城太陽隊，正式宣告賽季結束。賽後，勇士隊三大核心成員科爾（Steve Kerr）、柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）在場邊深情擁抱的一幕，預示著一個時代可能走向終結。面對充滿變數的休賽季，格林感性表示，即便這就是終點，在勇士的這段旅程也已毫無遺憾。在比賽末節勇士大比分落後、確定無緣季後賽後，轉播鏡頭捕捉到科爾與柯瑞、格林相擁。美媒記者席格爾（Brett Siegel）揭露了當時科爾對兩人說的感人內容：「我不知道接下來會發生什麼，但我非常愛你們（Love your guys to death），謝謝。」科爾在賽後受訪時，將柯瑞譽為他在任何運動項目中見過最偉大的球隊領袖，稱其為不可思議的合作夥伴，並感慨表示：「吉米（巴特勒）的受傷改變了一切。」儘管今日表現平平（出賽36分鐘僅得5分並發生5次失誤），格林在賽後仍明確表達了對勇士的忠誠與不退役的決心。他坦言無法想像為科爾以外的教練打球：「如果球隊需要我，我會留在這裡。我希望這不是結束，但我們會拭目以待。」針對外界關注的「最後一舞」話題，格林平靜地表示：「如果我們再也沒有機會重來，這段旅程也已經足夠精彩。」這席話不僅展現了他對過去12年王朝歲月的自豪，也透露出對未來變動的坦然。總教練科爾的合約今夏到期，他的去留牽動著勇士的布局。科爾今日給出了強而有力的承諾：「明年我絕對不會去NBA的其他球隊執教，我絕不會離開Steph（柯瑞）。」他強調，是否能繼續執教柯瑞將是他考量的首要因素，他若非回歸勇士，便是選擇離開教練崗位。雖然今日手感低迷（16投僅4中得到17分），但當家球星柯瑞對未來依舊充滿熱情。他表示自己的職業生涯「還有好幾年」，並直言「肯定」有興趣在今年夏天與勇士隊完成提前續約。隨著太陽隊成功晉級季後賽並準備於4月20日迎戰雷霆隊，勇士隊則正式進入了漫長且充滿未知的休賽季。三位攜手奪下4座總冠軍的功臣，是否能如願在下賽季重新集結，取決於勇士管理層在未來幾個月的最終決策。