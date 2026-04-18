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金州勇士隊的2025-26賽季於今（18）日附加賽敗給鳳凰城太陽後，正式畫下句點，38歲老將柯瑞（Stephen Curry）整場僅17分手感冰冷，狀態大不如前一場大砍35分。賽後美媒《SI》指出，勇士目前還缺一張除了傷兵吉米·巴特勒（Jimmy Butler）等級的王牌，應該要付出首輪選秀權和首輪選秀交換權，換取優質先發，若球隊想在柯瑞生涯最後幾年重返爭冠行列，老闆喬·拉科布（Joe Lacob）必須大膽交易，在今夏展現孤注一擲的決心。金州勇士隊前一場附加賽在比賽尾巴「超車」，逆轉打敗快艇，然而柯瑞今天上場36分鐘僅拿17分，與他在快艇戰的35分鐘砍35分，有相當大的落差，也讓外界感嘆，「今天第一次感受到柯瑞真的看起來像38歲。」雖柯瑞在這一戰表現不如預期，不過快要步入不惑之年的柯瑞，本季例行賽仍繳出單場平均26.6分、4.7助攻、罰球命中率92.3%、三分球命中率39.9%、投籃命中率46.8%等成績，展現聯盟頂尖戰力。對於勇士失去季後賽資格，美媒《SI》報導分析，目前柯瑞身邊援手顯然不足，勇士不應執著於換取詹姆斯（LeBron James）等級的超級巨星，而是該學習塞爾提克2022年交易懷特（Derrick White）的策略，付出首輪選秀權和首輪選秀交換權，換取優質先發。報導指，當時外界質疑塞爾提克付出的代價太高，但塞爾提克持續相信懷特，他確實也在之後回饋球隊，成為總冠軍球隊中不可或缺的一員。美媒分析，即使吉米·巴特勒（Jimmy Butler）能健康回歸，這套陣容距離真正的奪冠競爭力至少還差一個能夠帶領球隊的王牌球員。此外，對於帶傷上陣的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），報導指出，「他在防守端基本上完全無法移動」。雖然感謝他出賽，然而由於他傷病紀錄頻繁，勇士應在談判中壓低其年薪至中價位，藉此爭取薪資彈性使用全額中產特例（Non-taxpayer MLE），引進更具穩定性的輪替球員。報導也提及，球隊老闆喬·拉科布（Joseph Steven Lacob）非常深入參與勇士的交易、選秀和自由球員決策，倘若管理層持續保守、不願變賣未來資產，《SI》記者Joey Akeley直言，「恐將保證柯瑞在退休前再，也無法品嚐贏得季後賽系列賽的滋味。」勇士需要一個大膽的休賽季，才可挽救下一賽季。