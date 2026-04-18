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▲Jisoo的哥哥金政勳（如圖），過去曾擔任過特種兵，在妹妹單飛後開設經紀公司及母嬰品牌，協助妹妹打理經紀事業。（圖／翻攝自韓網）

Jisoo哥哥幫開公司 特種兵身分被扒出

明星哥哥遭控性暴力 全網點名Jisoo哥哥

▲BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳（右）爆出偷拍、散播不雅片、性侵網紅未遂之外，妻子也出面發聲每天被家暴強姦。（圖／theqoo、naver）

金政勳不僅涉嫌性暴力 還被妻子指控家暴

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳，繼先前涉及偷拍與不雅影像散播疑雲後，近日又被指控牽涉性暴力案件，今（18）日疑似金政勳妻子更出面爆料遭其家暴，爭議風波持續擴大，引發韓國與海外粉絲高度關注，網友們也紛紛翻出Jisoo哥哥的照片與過往，發現他不僅長相帥氣，開公司幫妹妹打理演藝事業，過去還曾當過特種兵。37歲的金政勳過去在粉絲圈一直相對神祕，公開資料不如Jisoo本人那樣完整，但韓媒先前曾報導，Jisoo在2024年展開個人活動時就選擇與哥哥金政勳合作，同時由他擔任嬰幼兒健康食品公司Biomom的CEO，並與Jisoo個人公司BLISSOO的運作有所連結，讓他被視為Jisoo單飛後的重要後盾。此外，關於金政勳的早年背景，韓娛圈長年流傳金政勳年長Jisoo 6歲，曾有特種部隊服役經歷，2019年他舉辦婚禮時，BLACKPINK成員全到場祝賀，甚至連SUPER JUNIOR希澈也到場，因此在粉絲間頗有知名度。近日韓媒報導，一名金姓男子涉嫌將女性直播主帶回住處，企圖強行發生關係，還以散布私密影像作為威脅。警方已依違反性暴力相關法規展開調查，並向法院聲請拘留令，相關上銬畫面也在網路上流傳，由於該男子身分被指與知名女偶像團體有關，外界也將矛頭指向Jisoo的哥哥金政勳。隨著事件延燒，金政勳過去的背景也被重新翻出，曾為特種兵的他於2019年與交往多年的伴侶結婚，婚後育有一雙子女，過去社群多以家庭生活為主。然而如今多起爭議接連曝光，加上有妹妹Jisoo是大明星，也讓外界更加關注後續調查結果，至於相關單位與BLISSOO目前尚未對此作出完整回應，事件仍在持續發展中。不僅如此，網路論壇今日又流出疑似金政勳妻子的貼文與照片，內容指控自登記結婚就被要求下令服從，「結婚登記後不到2週，就開始毆打家暴。」還說被打的時候不能反抗，施暴完就被強制發生關係，儘管尿道炎還會被硬上，甚至強迫肛交，更曾在全裸狀態下被拍照，「還用我的手機砸我頭，iPhone 15已經被打到折到快斷掉。」過程中，金妻也會被要求全裸下跪，「用手掌打自己，一邊說『我錯了、我錯了』」。爆料內容中還提及，金政勳疑似對伴侶有極強控制慾，包括限制交友、監控通訊內容，甚至規定日常行為與穿著，並要求隨時回報行蹤。若對方提出離婚，則以私密影像與人身安全進行威脅，控制欲非常高。對於金政勳的相關指控雖尚待司法釐清，但已在網路上引發大量討論與譴責聲浪，就連Jisoo的官方頻道也被大批網友湧入留言開罵，不過也有粉絲出面護航，認為她與哥哥的案件無關，不該被牽連。