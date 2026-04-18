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國民黨北市松信區議員初選民調19日開跑，議員參選人李明璇今（18）日釋出形象廣告，表示自己從來不是來當炮灰的，她準備好了，而相較於對手許原榮找來立法院長韓國瑜車掃，她則是請出新竹市長高虹安拍推薦影片「唯一支持」；另名對手楊智伃則是前主席朱立倫嫡系子弟兵凌濤現身力挺，表示「請給她一次最大的機會」。李明璇日前釋出新竹市長高虹安的推薦影片，表示這幾年看到明璇非常努力的監督政府，為人民發聲，廣受廣大民眾的肯定。她不只是有能力、有戰力、也超級有義氣，更難得的是 還有一顆無私為民、奉獻社會的心，有這樣的年輕人願意站出來服務，真的好幸福。拜託拜託松山信義的市民朋友們，一定要做出「明智璇擇」，這一次「選璇與能」，支持明璇，謝謝大家。李明璇今再釋出形象廣告，說自己準備了8年，從被徵召到艱困選區那一戰，一起寫下了國民黨在那個選區歷史上最高的得票。她告訴自己，李明璇從來不是來當炮灰的。選後她沒有停下來。在每一個需要發聲的地方，都站在第一線。李明璇說，她準備好了。這一路，她從來沒有離開過。懇請大家電話民調唯一支持李明璇，讓努力被看見。請讓她成為你的「唯一璇擇」。她也補充，今天掃街的胖卡車，是新竹市長高虹安特別借她，從新竹開到台北來的。楊智伃則請來凌濤陪同掃街，凌濤說，面對司法追殺與民進黨連番攻擊，楊智伃依然穩住腳步、站在第一線全力拚戰。這樣堅定、勇敢的候選人，值得大家給她一次最大的機會。北市松信區議員初選民調時間是4月19日到21日，每天晚上6時30分到10時止，共由黨前發言人楊智伃、李明璇、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、在地里長李煥中和立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮5人，要搶下2席新人席次。