1名50歲的台灣籍劉姓女子，18日被日本警方證實，涉嫌偷渡超過4公斤的依托咪酯（Etomidate，俗稱「喪屍煙彈」）進入日本，被識破後當場遭逮。據日媒指出，這是該國迄今繳獲的最大量「喪屍煙彈」走私。
根據《NHK》報導，劉姓女子自稱是無固定住所的兼職人員，16日從泰國飛抵日本時，將大量喪屍煙彈藏在行李箱暗格內，企圖闖關，被東京海關羽田稅關支署人員在檢查行李時發現，指控她涉嫌違反當地醫藥品醫療機器法。
東京警視廳透露，嫌疑人否認所有指控，堅稱行李箱是從1位台灣朋友那裡借來的，自己並不知道裡面裝有違禁品。
由於這次查獲的喪屍煙彈，數量超越過往紀錄，東京警視廳懷疑有海外走私組織牽涉其中，目前正在釐清案情與走私路線。
報導提到，「喪屍煙彈」是一種短效靜脈麻醉藥物，具有致幻作用，過量服用有成癮的危害，在日本年輕族群被濫用的情況有蔓延之勢，自從日本政府去年5月將其列入指定清單以來，全國各地已發生多起相關執法逮捕行動。
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