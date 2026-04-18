我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於科羅拉多落磯的日籍強投菅野智之，今（18）日科羅拉多州丹佛市大雪紛飛中登板先發，球場一度被白雪覆蓋。經過緊急除雪作業後，比賽才終於得以開打，但開賽時的氣溫僅有1.67度。他此戰的表現並不理想，投出本季最短的四局，被擊出九支安打，局局皆有失分，吞下本季首敗。第一局，面對首名打者大谷，在1好2壞後的第4球投出滑球被逮中，形成一支右半邊的二壘安打。隨後，大谷藉由塔克(Kyle Tucker）的二壘滾地球推進至三壘，並由史密斯（Will Smith）的中外野犧牲打回分數。到了第2局，又被蒙西（Max Muncy）擊出右中外野的陽春全壘打，失掉第2分，第3、4局也無法找回最佳狀態，局局都失分。菅野賽後回顧道：「這絕對是我人生中投過最冷的一場球。」雖然投球內容以搶攻好球數領先，但勝負關鍵球缺乏精準度。他表示：「果然有種『投球失誤是不會被放過的』這樣的印象。但也有一定的收穫，雖然寒冷等因素有很多，但對手也是同樣的條件，我不想把那當作藉口。」總教練首先說：「當然，對方的打線很強。」然後分析道：「今天，他多次陷入球數落後的局面，我認為他今天的狀態不如往常，必須耗費了大量精力來追回球數，雖然也多次拿到兩好球，但對手能夠精準地判斷那些接近好球帶的好球，他們的打線紀律性很強。」然而表達了毫不動搖的信心，說道：「我認為他不會以天氣為藉口。這僅僅意味著他今天狀態不夠好，希望他能夠順利找回狀態。」