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2026 台南最強景點洗牌了！鹿耳門聖母廟單月擠 520 萬人次

2026 年台南景點觀光人次排行（統計期間：2026 年 1 至 2 月）

▲觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 至 2 月台南最強景點，由「正統鹿耳門聖母廟」以累積 603 萬遊客人次衝上第一，直接超車去年冠軍國華友愛商圈，讓榜單出現大變化。（圖／Gemini生成）

▲奇美博物館 2 月也因為《埃及之王：法老》特展，單月吸引超過 14 萬遊客人次。（圖／記者蕭涵云攝）

鹿耳門聖母廟爆發力太強！過年超車國華街奪冠

▲國華友愛商圈則是全年都有穩定表現，因此預計到下半年，仍有機會重返最強景點冠軍寶座。（圖／記者徐銘穗攝）

2026 年台南最強景點排行大洗牌！根據觀光署最新公布的遊客統計數據，1 至 2 月台南最強景點變成「正統鹿耳門聖母廟」，單月（2 月）即吸引 520 萬人次造訪，直接擠下國華街拿下冠軍。此外，奇美博物館也因為「埃及展」迎接大量人潮，名次向上攀升。根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 至 2 月台南最強景點，由「正統鹿耳門聖母廟」以累積 603 萬遊客人次衝上第一，直接超車去年冠軍國華友愛商圈，讓榜單出現大變化。其餘台南前十名景點排名如下：這次的榜單變動主要是受到農曆春節效應影響。正統鹿耳門聖母廟在 2 月單月就吸引 520 萬人次，南鯤鯓代天府也在 2 月擠進 172 萬 6 千人次朝聖，雙雙帶動整體排名的洗牌。此外，奇美博物館 2 月也因為《埃及之王：法老》特展，單月吸引超過 14 萬遊客人次，名次攀升至第 18 名，後續還有望持續提升。探究正統鹿耳門聖母廟爆發的原因，主要歸功於 2 月的農曆新年參拜人潮。光是大年初一至初六就累計逾 350 萬人次到訪；再加上初一至初九的「七星平安橋」祈福、傳統「迎春牛」與鞭春牛活動，以及 2 月 28 日的迎春牛煙火秀，一直到 3 月中旬都維持著大批人潮。因此，外界預期正統鹿耳門聖母廟將佔據台南最強景點寶座好幾個月，國華街恐怕得靠下半年穩定發揮才能追上。至於奇美博物館，自從《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展於 1 月 29 日正式開展後，現場便湧入大批遊客人潮。1 月遊客數為 5 萬 2 千多人次，到了 2 月直接翻倍暴增至 15 萬多人次。由於該展覽將一路展出至 2027 年 1 月，預估整整一年都會有大量且穩定的參訪人潮，勢必將成為 2026 台南最強景點的強力競爭者。