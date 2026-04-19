2026 大甲媽祖遶境進香進入第二天！今（19）日適逢週日，全台信眾與香燈腳最關心的就是「目前位置」到哪了？根據官方公布的 2026 遶境路線行程表，鑾轎今日凌晨 01:00 自彰化南瑤宮起駕，展開急行軍南下，預計行經員林、北斗，並於晚間 21:00 正式駐駕雲林西螺福興宮。為了讓信眾掌握即時動態，《NOWNEWS》特別整理今日最新的 GPS 定位與 大甲媽祖直播連結，帶您線上線下同步參與盛事。

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🟡 2026 大甲媽「線上隨香」：GPS 定位、直播影像整合

想知道鑾轎是否已經過員林，或是正準備跨越西螺大橋？不論在現場或是在家，請利用以下官方與社群工具追蹤即時動態：



🟡 大甲媽祖 2026 遶境進香路線！4/19（日）詳細行程表

今日行程跨越彰化市、員林、北斗、溪州，最終進入西螺。以下為官方預定起駕時間：

預定起駕時間 停駕 / 駐駕地點
01:00 彰化市南瑤宮（起駕）
04:30 員林市和平里福寧宮
06:30 永靖鄉永東村永安宮
08:50 北斗鎮光復里奠安宮
13:30 溪州鄉瓦厝村后天宮（重要停駕點）
16:10 溪州鄉三條村聖天宮
20:10 西螺鎮仁和街太元寺
21:00 西螺鎮福興里福興宮（駐駕安座）
▲▼2026 大甲媽祖遶境進香「9 天 8 夜完整行程表」。涵蓋 4/17 起駕至 4/26 回鑾安座期間，沿途經過之所有停駕宮廟、預定駐駕點及詳細起駕時間。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮官網）
▲▼2026 大甲媽祖遶境進香「9 天 8 夜完整行程表」。涵蓋 4/17 起駕至 4/26 回鑾安座期間，沿途經過之所有停駕宮廟、預定駐駕點及詳細起駕時間。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮官網）
 

🟡 今日看點：跨越西螺大橋「西螺大會師」

今日傍晚的重頭戲在於鑾轎跨越「西螺大橋」的經典時刻。當大甲媽鑾轎與隨香大軍緩步走過這座象徵性的紅橋時，預計將有成千上萬的雲林鄉親在橋頭熱情迎接。晚間 21:00 駐駕西螺福興宮（太平媽）後，西螺市區將成為不夜城，各大點心站將通宵提供補給。

🟡 隨香生活指南：人潮預警、防曬、洗澡補給

  • 洗澡在哪？ 今年彰化永靖永安宮特別準備了 10 間沐浴間供信徒使用。資深隨香客建議，可以先在此洗澡、去永靖街用餐小睡後，再回頭等媽祖抵達。

  • 人潮預警： 今日為週日，員林市區、北斗交流道至西螺大橋路段預計擠滿車潮，建議搭乘大眾運輸至員林或西螺站再步行加入。

  • 防曬補水： 中南部午後陽光強烈，體感溫度約 28-30 度，請務必做好防曬並隨時補充水分預防中暑。

  • 環境維護： 現場美食補給豐富，呼籲信眾落實「垃圾不落地」，減輕志工與廟方負擔。

🟡 2026 大甲媽祖進香日期、行程表、回鑾時間

本次 2026 年（丙午年）大甲媽祖遶境進香為期 9 天 8 夜，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義：

天數 國曆日期 行程重點（起駕/駐駕地點）
起駕 4/17 (五) 22:05 大甲鎮瀾宮起駕
第一天 4/18 (六) 21:30 彰化市南瑤宮駐駕
第二天 4/19 (日) 21:00 西螺鎮福興宮駐駕
第三天 4/20 (一) 17:30 新港市區遶境、奉天宮駐駕
第四天 4/21 (二) 08:00 祝壽大典、23:00 回駕典禮
第五天 4/22 (三) 20:00 西螺鎮福興宮駐駕
第六天 4/23 (四) 18:30 北斗鎮奠安宮駐駕
第七天 4/24 (五) 21:30 彰化市天后宮駐駕
第八天 4/25 (六) 20:00 清水區朝興宮駐駕
回鑾 4/26 (日) 15:00 大甲市區遶境、回駕安座

🟡 隨香禁忌提醒：首次參加必看

參加進香者請保持身心虔誠。首次參加者需穿全套新衣表示對神明的敬意；鑽轎底時切記不要拍攝／錄影轎底畫面，對媽祖不敬；懷孕者嚴禁「躦轎腳」以免驚動胎兒；隨香期間嚴禁飲酒、賭博與色情行為，並記得保持禮貌，將「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...