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🟡 2026 大甲媽「線上隨香」：GPS 定位、直播影像整合

大甲媽祖 2026 遶境進香路線！4/19（日）詳細行程表

預定起駕時間 停駕 / 駐駕地點 01:00 彰化市南瑤宮（起駕） 04:30 員林市和平里福寧宮 06:30 永靖鄉永東村永安宮 08:50 北斗鎮光復里奠安宮 13:30 溪州鄉瓦厝村后天宮（重要停駕點） 16:10 溪州鄉三條村聖天宮 20:10 西螺鎮仁和街太元寺 21:00 西螺鎮福興里福興宮（駐駕安座）

▲▼2026 大甲媽祖遶境進香「9 天 8 夜完整行程表」。涵蓋 4/17 起駕至 4/26 回鑾安座期間，沿途經過之所有停駕宮廟、預定駐駕點及詳細起駕時間。（圖／翻攝自大甲鎮瀾宮官網）

🟡 今日看點：跨越西螺大橋「西螺大會師」

🟡 隨香生活指南：人潮預警、防曬、洗澡補給

洗澡在哪？ 今年彰化 永靖永安宮 特別準備了 10 間沐浴間供信徒使用。資深隨香客建議，可以先在此洗澡、去永靖街用餐小睡後，再回頭等媽祖抵達。





今年彰化 特別準備了 10 間沐浴間供信徒使用。資深隨香客建議，可以先在此洗澡、去永靖街用餐小睡後，再回頭等媽祖抵達。 人潮預警： 今日為週日，員林市區、北斗交流道至西螺大橋路段預計擠滿車潮，建議搭乘大眾運輸至員林或西螺站再步行加入。





今日為週日，員林市區、北斗交流道至西螺大橋路段預計擠滿車潮，建議搭乘大眾運輸至員林或西螺站再步行加入。 防曬補水： 中南部午後陽光強烈，體感溫度約 28-30 度，請務必做好防曬並隨時補充水分預防中暑。





中南部午後陽光強烈，體感溫度約 28-30 度，請務必做好防曬並隨時補充水分預防中暑。 環境維護： 現場美食補給豐富，呼籲信眾落實「垃圾不落地」，減輕志工與廟方負擔。





🟡 2026 大甲媽祖進香日期、行程表、回鑾時間

天數 國曆日期 行程重點（起駕/駐駕地點） 起駕 4/17 (五) 22:05 大甲鎮瀾宮起駕 第一天 4/18 (六) 21:30 彰化市南瑤宮駐駕 第二天 4/19 (日) 21:00 西螺鎮福興宮駐駕 第三天 4/20 (一) 17:30 新港市區遶境、奉天宮駐駕 第四天 4/21 (二) 08:00 祝壽大典、23:00 回駕典禮 第五天 4/22 (三) 20:00 西螺鎮福興宮駐駕 第六天 4/23 (四) 18:30 北斗鎮奠安宮駐駕 第七天 4/24 (五) 21:30 彰化市天后宮駐駕 第八天 4/25 (六) 20:00 清水區朝興宮駐駕 回鑾 4/26 (日) 15:00 大甲市區遶境、回駕安座

🟡 隨香禁忌提醒：首次參加必看

2026遶境進香進入第二天！今（19）日適逢週日，全台信眾與香燈腳最關心的就是「」到哪了？根據官方公布的，鑾轎今日凌晨 01:00 自彰化南瑤宮起駕，展開急行軍南下，預計行經員林、北斗，並於晚間 21:00 正式駐駕雲林。為了讓信眾掌握即時動態，《NOWNEWS》特別整理今日最新的 GPS 定位與連結，帶您線上線下同步參與盛事。想知道鑾轎是否已經過員林，或是正準備跨越西螺大橋？不論在現場或是在家，請利用以下官方與社群工具追蹤即時動態：今日行程跨越彰化市、員林、北斗、溪州，最終進入西螺。以下為官方預定起駕時間：今日傍晚的重頭戲在於。當大甲媽鑾轎與隨香大軍緩步走過這座象徵性的紅橋時，預計將有成千上萬的雲林鄉親在橋頭熱情迎接。晚間 21:00 駐駕西螺福興宮（太平媽）後，西螺市區將成為不夜城，各大點心站將通宵提供補給。本次 2026 年（丙午年）大甲媽祖遶境進香為期 9 天 8 夜，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義：參加進香者請保持身心虔誠。首次參加者需穿全套新衣表示對神明的敬意；鑽轎底時切記畫面，對媽祖不敬；；隨香期間嚴禁飲酒、賭博與色情行為，並記得保持禮貌，將「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊。