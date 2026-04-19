2026 大甲媽祖遶境進香進入第二天！今（19）日適逢週日，全台信眾與香燈腳最關心的就是「目前位置」到哪了？根據官方公布的 2026 遶境路線行程表，鑾轎今日凌晨 01:00 自彰化南瑤宮起駕，展開急行軍南下，預計行經員林、北斗，並於晚間 21:00 正式駐駕雲林西螺福興宮。為了讓信眾掌握即時動態，《NOWNEWS》特別整理今日最新的 GPS 定位與 大甲媽祖直播連結，帶您線上線下同步參與盛事。
🟡 大甲媽祖 2026 遶境進香路線！4/19（日）詳細行程表
今日行程跨越彰化市、員林、北斗、溪州，最終進入西螺。以下為官方預定起駕時間：
本次 2026 年（丙午年）大甲媽祖遶境進香為期 9 天 8 夜，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義：
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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🟡 2026 大甲媽「線上隨香」：GPS 定位、直播影像整合想知道鑾轎是否已經過員林，或是正準備跨越西螺大橋？不論在現場或是在家，請利用以下官方與社群工具追蹤即時動態：
- GPS即時定位網頁版：http://mazu.skyeyes.tw/
- 手機 App版：iOS 載點 / Android 載點 （建議開啟 App 內「轎前視角」體驗臨場感）。
- 即時服務地圖：https://www.52mazu.tw/live/ （提供補給站、住宿、洗澡點與精準雷達定位）。
- 【現場直播影像】
- 官方即時影像：大甲鎮瀾宮官方 YouTube 頻道
- 最新動態直擊：大甲鎮瀾宮官方臉書粉絲專頁
- 官方即時影像：大甲鎮瀾宮官方 YouTube 頻道
🟡 大甲媽祖 2026 遶境進香路線！4/19（日）詳細行程表
今日行程跨越彰化市、員林、北斗、溪州，最終進入西螺。以下為官方預定起駕時間：
|預定起駕時間
|停駕 / 駐駕地點
|01:00
|彰化市南瑤宮（起駕）
|04:30
|員林市和平里福寧宮
|06:30
|永靖鄉永東村永安宮
|08:50
|北斗鎮光復里奠安宮
|13:30
|溪州鄉瓦厝村后天宮（重要停駕點）
|16:10
|溪州鄉三條村聖天宮
|20:10
|西螺鎮仁和街太元寺
|21:00
|西螺鎮福興里福興宮（駐駕安座）
🟡 今日看點：跨越西螺大橋「西螺大會師」今日傍晚的重頭戲在於鑾轎跨越「西螺大橋」的經典時刻。當大甲媽鑾轎與隨香大軍緩步走過這座象徵性的紅橋時，預計將有成千上萬的雲林鄉親在橋頭熱情迎接。晚間 21:00 駐駕西螺福興宮（太平媽）後，西螺市區將成為不夜城，各大點心站將通宵提供補給。
🟡 隨香生活指南：人潮預警、防曬、洗澡補給
- 洗澡在哪？ 今年彰化永靖永安宮特別準備了 10 間沐浴間供信徒使用。資深隨香客建議，可以先在此洗澡、去永靖街用餐小睡後，再回頭等媽祖抵達。
- 人潮預警： 今日為週日，員林市區、北斗交流道至西螺大橋路段預計擠滿車潮，建議搭乘大眾運輸至員林或西螺站再步行加入。
- 防曬補水： 中南部午後陽光強烈，體感溫度約 28-30 度，請務必做好防曬並隨時補充水分預防中暑。
- 環境維護： 現場美食補給豐富，呼籲信眾落實「垃圾不落地」，減輕志工與廟方負擔。
本次 2026 年（丙午年）大甲媽祖遶境進香為期 9 天 8 夜，橫跨台中、彰化、雲林及嘉義：
|天數
|國曆日期
|行程重點（起駕/駐駕地點）
|起駕
|4/17 (五)
|22:05 大甲鎮瀾宮起駕
|第一天
|4/18 (六)
|21:30 彰化市南瑤宮駐駕
|第二天
|4/19 (日)
|21:00 西螺鎮福興宮駐駕
|第三天
|4/20 (一)
|17:30 新港市區遶境、奉天宮駐駕
|第四天
|4/21 (二)
|08:00 祝壽大典、23:00 回駕典禮
|第五天
|4/22 (三)
|20:00 西螺鎮福興宮駐駕
|第六天
|4/23 (四)
|18:30 北斗鎮奠安宮駐駕
|第七天
|4/24 (五)
|21:30 彰化市天后宮駐駕
|第八天
|4/25 (六)
|20:00 清水區朝興宮駐駕
|回鑾
|4/26 (日)
|15:00 大甲市區遶境、回駕安座
🟡 隨香禁忌提醒：首次參加必看參加進香者請保持身心虔誠。首次參加者需穿全套新衣表示對神明的敬意；鑽轎底時切記不要拍攝／錄影轎底畫面，對媽祖不敬；懷孕者嚴禁「躦轎腳」以免驚動胎兒；隨香期間嚴禁飲酒、賭博與色情行為，並記得保持禮貌，將「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。