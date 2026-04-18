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▲許多台灣人認為，夜市當中的套圈圈商家是利潤最高的攤販型態。（圖／記者黃韻文攝）

網友披露：鄰居在夜市擺套圈圈遊戲攤位 賺5棟樓

套圈圈為吸引顧客 竟拿「台積電100股」為獎品

▲日前民眾在夜市套圈圈攤位上，看到大獎竟然是台積電股票100股，價值超過15萬台幣。（圖／當事人授權使用）

台灣夜市套圈圈遊戲 源自於日本「輪投げ」

台灣全台都有夜市，除了小吃美食吸引人，更有好玩的遊戲攤位，讓人流連忘返。有網友不禁好奇，究竟「最暴利」的攤位是什麼類型？其中，多數人點名「遊戲攤販」，有網友在Threads發文詢問夜市最暴利的攤位是什麼？該文引來許多網友留言，紛紛點名：「烤玉米，一隻100」、「骰子牛吧，不知道用什麼破肉，烤得比我家狗糧還乾，大份約200，打開只有7塊」、「糖葫蘆草莓的」、「章魚小丸子吧，以前三盒一百，現在一百塊買不到一盒半」等。更多人提到最暴利的應是「遊戲攤販」，有網友說「上次在台南大東夜市的籃球攤噴了5千多，之後跑到饒河的飛鏢射氣球噴了6千多 」、「打彈珠，超難中獎，中了也是換成本幾十元的爛玩具」等。尤其讓最多人點名能賺暴利的就是「套圈圈」：「套圈圈，超級印鈔機」、「套圈圈，我套10瓶大大小小啤酒沒人要，擺在我家一直被唸」、「第一名套圈圈，成本低回收快，景氣好一晚3-5萬不是問題，成本還不用3000。」，更有網友披露「我鄰居就是在夜市擺套圈圈的，目前5棟房」。所謂套圈圈，就是攤商在地上擺上各式玩具、生活物品，低成本的小玩意會擺在較接近顧客的地方，而越後方的是成本較高的商品，顧客有套中、即得該獎品。較高昂的獎項包含高價酒類，甚至今年更有網友目擊彰化精誠夜市有攤商推出「台積電100股」，也傳出大雅夜市日本來回機票」、「馬爾地夫7日遊」等，為的是吸引顧客掏錢挑戰。事實上，「套圈圈」遊戲其實來自於日本，日文稱為「輪投げ（わなげ，wanaga）」，該習俗最早追溯至江戶時代中期，當時玩法就已是將繩圈或竹圈擲向地上的木樁或目標物，若圈中即得分或贏得獎品，後傳到台灣，成為了夜市著名的攤商遊戲之一。