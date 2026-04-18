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民進黨新北市長參選人蘇巧慧展開新北基層座談會，今（18）日首發場選在鶯歌登場，對於可能代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，也以影片方式現身，引起外界關注。對此，蘇巧慧表示，沈伯洋在立院表現好，無論沈未來在什麼位置，會持續為其加油；至於媒體人吳子嘉認為，若沈參選，有可能會把整個雙北選情搞得天翻地覆，蘇則說，很多的意見，他都會傾聽、參考，但他會照著步調走。蘇巧慧啟動與議員共同舉辦的地方聯合座談會，首場選在立委選區鶯歌，與新北市議員卓冠廷共同舉辦「贏回新北，鶯歌座談會」活動。蘇巧慧受訪時表示，非常高興回到鶯歌啟動議員座談會，在陸空戰齊發、走第二輪市場後，現在開始與36位議員參選人進行座談會。蘇巧慧提到，除了會走遍整個新北市、接觸所有選民，向大家報告未來擘劃，下周也會陸續提出青年政見、產業政見、觀光政見等，相信用這樣節奏繼續前進，讓新北市民能相信蘇巧慧值得託付、新北隊最值得信任。媒體關切，沈伯洋在座談會以錄影方式驚喜現身，是否確定是未來的台北市長參選人？蘇巧慧回應，沈柏洋是他在賓州大學的學弟，這兩年也是他立院的好同事，沈是一個非常聰明的人，且思辨邏輯清楚，在立法院表現很好，做任何事情，也都很快就能夠上手，「不管沈未來位置是什麼，我們都會持續替沈加油、鼓勵，至於未來台北市長的人選，我們就靜待黨中央的決定」。至於吳子嘉認為，提名沈伯洋可能衝擊新北選情？蘇巧慧說，從他宣布參選以來，有各式各樣的評論，也有很多的意見，他都會傾聽、參考，「我還是會照著自己的步調」。蘇巧慧說，像現場滿場的鄉親，若從台前看他們的笑容，真的非常感動，「溫暖、創新、會做事，是我累積10年發自內心的想法，也是我會堅守的價值，我也會帶著這樣對自我的期許，繼續走完接下來的200天」。