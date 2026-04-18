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▲徐若熙先發交手歐力士猛牛，僅投1.2局就狂失7分，寫下生涯最慘一役，日本媒體表示，徐若熙過往引以為傲的冷靜面具，在前役失守。（圖／記者林柏年攝）

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙昨（17）日對歐力士猛牛隊先發僅投1.2局就狂失7分，寫下生涯最慘一役。中華職棒味全龍總教練葉君璋今（18）日賽前受訪時指出，從徐若熙第2場對西武獅隊的投球中就有發現狀態似乎不太順利，「其實第2場（對西武獅）的時候，一些（龍隊）投手教練應該已經有發現一些東西。那時候我們在講，他接下來會很有挑戰，但沒想到這麼快，第3場就挑戰了。」葉總直言，徐若熙現在遇到撞牆期不是壞事，「他應該可以很容易提醒自己，哪些東西可能要稍微再調整。」徐若熙前役交手歐力士隊，僅投1.2局狂失7分，共用60球，被敲出6安含2轟，送出1次三振、4次四壞球保送、1次觸身球保送，防禦率暴漲至4.91，寫下生涯最慘一役。龍隊總教練葉君璋今日賽前受訪時透露，昨日有看徐若熙第1局的表現，「其實第2場（對西武獅）的時候，一些（龍隊）投手教練應該已經有發現一些東西。那時候我們在講，他接下來會很有挑戰，但沒想到這麼快，第3場就挑戰了。」葉總直言，徐若熙的日職之路走得太順利也不一定是好事，「現在碰到一些狀況，學會趕快調整。有時候越久才發現的話，可能更不容易找回來，現在有遇到一些狀況，我覺得他應該可以很容易提醒自己，哪些東西可能要稍微再調整。」日媒今日報導，徐若熙過去的沈穩的「撲克臉」，在昨日似乎不見了，罕見沒能壓抑住情緒，葉總說，「的確，看他第1局的時候就有那種感覺，應該從他第2場投球跟第1場（對樂天金鷲）就有點不太一樣。」葉總直言，徐若熙投完對西武的比賽，應該「頭已經在燒了」，「加上第3場（對歐力士）一開始就這樣，我在猜他應該第2場應該就有一點點（狀況），只最後靠著他的意志力，把比賽控制住只失1分。」葉總從自己的視角來看，徐若熙在第2場對自己的身體掌握度已經沒有很好，「他第1場之前都很好，第2場靠意志力撐到第7局，但他心裡面應該已經覺得『怎麼跟想的不同』，第3場應該就很掙扎了，這是我（觀察）。」對於愛徒的狀態，葉總直言徐若熙是很敏感的球員，「他對自己身體很敏銳，所以他只要一點不舒服，就可以看得出來。大概第2場他應該就有一點點（狀態不佳）。」葉總認為，徐若熙的狀態下滑，跟外界沒太多的關係，「他真正對他來講，有感覺是他自己。我不認為他對環境會有太多的（影響），就算現在去大聯盟，其實他也不會有影響。只是他對自己，不管在哪，就算再適合的環境，他都會覺得『怎麼今天怪怪的』，其實外在影響不了他。」被問到有沒有跟徐若熙聯絡、關心狀態，葉總表示沒有，「這比較正常，我覺得他現在是軟銀的球員，最好的方式就是融入那個環境。不管是隊友、教練，他應該在那個環境試著去生存，我覺得這比較正常。如果太依賴外在的東西，其實不是那麼好。」葉總認為，軟銀隊的教練團也會全力幫助徐若熙調整狀態。