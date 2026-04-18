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國防特別條例持續卡關，美國聯邦參議院外交委員會昨公布4名參議員聯名致函立法院長韓國瑜和朝野立委，希望立院通過軍購特別條例內容，更稱預期數周內將公布新一批軍售。國民黨今（18）日表態，軍購「要透明、要官方、要單據」，3800億+N後續仍疊加採購 絕非「只有3800億」，其中的N是指獲得美國政府正式發價書（LOA）的部分，只要後續獲得LOA的項目，我們就全力支持。國民黨今表示， 在野黨秉持監督天職把關對美軍購案，卻頻遭綠營抹黑污衊，中國國民黨特別製作「軍購預算大解密」懶人包，完整說明國民黨的軍購立場，讓民眾了解真相。國民黨強調「要透明、要官方、要單據」：軍購項目必須有完整建案流程；堅持「政府對政府」管道以杜絕回扣弊案；堅持取得美方正式發價書，立法院才能實質審查。國民黨說，對於綠營常說的「國防支出不夠」，國民黨表示，儘管美方曾建議我國軍購佔GDP應到5％，但我們的國防支出已從四千五百億元，倍增到將近一兆元，2026年佔比GDP達3.32％，放眼周邊盟國，實際上均未達我國的佔比，例如韓國佔比2.42％，日本佔比2％等，我國現行的軍購比例已充分展現防衛決心。國民黨強調，這筆軍購特別預算不在一般年度預算內，短期看不出排擠效應，但未來全都是全民買單。預期將嚴重排擠教育、社福等資源，形同把下一代的未來當代價，「把國防建立在排擠民生之上，不是真正的國家安全」，國民黨指出，買武器不是網購，民進黨政府提出破兆元的軍購，竟然只有「兩頁」說明，沒有單價、沒有交貨時程，如同要立法院簽下「空白支票」，令人無法接受。國民黨表示，必須有嚴謹的建案程序，要取得官方正式發價書才能編列預算，「這並非親美或反美的問題，而是要嚴守財政紀律」，不能把所有軍購塞進一包特別預算，再拿國家安全當擋箭牌，若沒有官方報價就要預算過關，不但不符合國家財政紀律，更是規避監督之舉。