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台北車站昨（17）日清晨發生一起突發事件，一名50歲余姓女子在北三門大廳情緒失控，不僅大聲咆哮，還對往來旅客進行騷擾，造成現場民眾驚嚇。鐵路警方獲報後迅速到場處理，經多次勸導無效，最終採取強制措施將其壓制並帶離現場，後續由救護車送醫安置。鐵路警察指出，約在上午6時44分接獲通報，北三門有一名女子行為異常且疑似具攻擊性。員警抵達時，發現余女情緒高度激動，在出入口來回踱步，並無端對趕車旅客大聲叫囂，導致不少民眾紛紛閃避，現場氣氛一度緊張。警方起初以柔性勸導方式處理，試圖安撫其情緒並要求停止干擾行為，但余女不僅未配合，情緒反而持續升高。考量清晨時段車站人潮逐漸增加，為避免影響公共秩序或發生意外，警方判斷其行為已具潛在危險，遂聯手將其壓制並實施管束。事後警方通報衛生單位到場評估，初步研判余女疑似有精神方面狀況，隨即安排由救護車送往北投三軍總醫院進行強制送醫。整起事件未造成其他人員傷亡，警方也呼籲民眾，如遇類似突發狀況應保持距離並通報警方，以確保自身安全。