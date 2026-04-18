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夏洛特黃蜂球星拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）日前在附加賽對上邁阿密熱火隊時，因，「鬼手抓腿」造成阿德巴約（Bam Adebayo）傷退，鮑爾遭外界質疑動機不軌。對此，金州勇士格林受訪時表示，他認為鮑爾確實是「故意絆人」不過沒有傷害對方的意圖，並提起2023年在場上與國王隊薩博尼斯的衝突，卻只有自己被禁賽，認為聯盟以往處理衝撞事件雙標處理，球員受傷才會有動作。夏洛特黃蜂球星拉梅洛·鮑爾日前在附加賽對上邁阿密熱火隊時，全場砍30分，最後關鍵上籃幫助球隊以127：126晉級第附加賽第二輪，不過在今天決戰日以90：121大敗奧蘭多魔術。雖然黃蜂確定提早放暑假，不過場下爭議仍持續延燒，原因都出自鮑爾的「抓腿」犯規爭議。鮑爾這一抓也導致邁阿密熱火核心阿德巴約背傷退場。鮑爾雖遭聯盟追判二級惡意犯規，並罰款3.5萬美元，卻免於禁賽處分。對此，身為聯盟知名爭議人物的勇士隊格林，在被問及鮑爾抓腿事件時，重提自己當年遭薩波尼斯（Domantas Sabonis）抓腿一事。他表示，2023年季後賽時遭薩波尼斯拉住腳踝，格林隨後踩過薩波尼斯胸口，當場遭吹2級惡性犯規驅逐出場。格林承認，「我的腳踝被抓住了，然後我踩了他的胸口。」但他隨後表示，「那個人抓住我的腳踝時，沒有罰款、沒有禁賽，只有我被禁賽……」格林強調，「不幸的是我必須受傷，他們才會對他做點什麼。這很遺憾，如果阿德巴約沒有受傷，鮑爾就不會被罰款。」雖然造成兩者結果的背景、情況皆不同，格林表明，依自己的故事來看，「我很高興他們沒有禁賽鮑爾一場比賽，因為你不能僅僅因為他（阿德巴約）受傷了就禁賽鮑爾。」「對我來說，（鮑爾）他拉了對手，這是故意絆人。」不過格林指出，鮑爾的意圖並不是為了傷害阿德巴約。「我不認為拉梅洛在想：『我要抓住巴姆的腳踝，他會摔個狗吃屎並傷到背！』這和故事絆人是兩件完全不同的事。」