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▲公鹿隊似乎不像二月那樣願意再次拖延時間。老闆韋斯·埃登斯公開表示，字母哥的合約要么續約，要么交易。（圖／美聯社／達志影像）

▲若無法達成超級交易，勇士可退而求其次，追逐如雷納德（Kawhi Leonard）這類具備頂級戰力但有傷病疑慮的球星。（圖／美聯社／達志影像）

▲如果詹姆斯（LeBron James）願意接受中產特例甚至老將底薪，這將是勇士成本最低的升級方式。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士目前擁有的年輕戰力僅剩穆迪（Moses Moody，受重傷）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人，整體天賦嚴重匱乏。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在今（18）日附加賽以96：111不敵鳳凰城太陽後，正式宣告無緣季後賽。總教練科爾（Steve Kerr）早在去年12月就曾直言勇士是一支「凋零中的王朝」，如今隨著球季結束，這句話顯得格外沉重。面對核心陣容老化與傷病困擾，勇士隊今夏正面臨職業生涯最艱難的抉擇：是該孤注一擲為柯瑞（Steph Curry）爭取最後一冠，還是轉向保護球隊的下一個時代？勇士面前有四條清晰的重建之路，就看他們會選哪一條了。這並非勇士隊第一次陷入這種困境。 就像CBS記者Sam Quinn說的那樣，2021年，他們就在附加賽中被曼菲斯灰熊隊淘汰。 2022年，他們最終奪得總冠軍。 2024年，在第九名對第十名的附加賽中，他們又以24分之差輸給沙加緬度國王隊。勇士隊及時交易得到巴特勒（Jimmy Butler），才得以擺脫危機。然而，巴特勒在1月份遭遇前十字韌帶撕裂。兩個月後，穆迪（Moses Moody）又遭遇髕腱撕裂。他是金州勇士隊那套注定失敗的「雙線發展」策略的最後遺留者。如今，這支球隊的陣容中幾乎缺少了有潛力的年輕球員。 38歲的柯瑞裡，這位以奔跑著稱的老將，也因過度使用造成的「跑步膝」缺席了27場比賽。最直接提升競爭力的方式，就是為38歲的柯瑞找來一位正值巔峰的超級巨星，減輕其進攻負擔。勇士隊長期以來的目標正是活塞隊的阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。勇士目前的優勢在於手握第11順位的樂透籤，加上未來多個首輪選秀權與互換權，籌碼比季中更具吸引力。Quinn寫道，「他們將以第11高的機率參加選秀抽籤，有可能獲得狀元簽——去年達拉斯獨行俠就是如此。最糟糕的情況是，勇士也將從樂透區開始選秀，而不是從20順位開始。他們2033年的首輪選秀權現在可以交易.....一個2026年的樂透簽，加上四個未來的選秀權以及在選秀順位趨於平均的環境下進行的多次互換，這已經是一個相當不錯的報價了。」公鹿隊似乎不像二月那樣願意再次拖延時間。老闆韋斯·埃登斯公開表示，字母哥的合約要么續約，要么交易。金州勇士隊肯定會參與競標。然而，這也是一場高風險的賭博。若為了字母哥清空所有資產，勇士將面臨由柯瑞（38歲）、格林（Draymond Green，36歲）、字母哥（32歲）及傷病史豐富的波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis，31歲）組成的超高齡核心，缺乏深度與薪資彈性的代價極高。除此之外，勇士也有機會引進班凱羅（Paolo Banchero）、米契爾（Donovan Mitchell）和布克（Devin Booker），但我們先進入下一個階段..若無法達成超級交易，勇士可退而求其次，追逐如雷納德（Kawhi Leonard）這類具備頂級戰力但有傷病疑慮的球星。雷納德的球風能完美契合勇士的傳切體系，且交易成本相對較低（可能只需1至2個首輪籤）。萊昂納德仍具備入選NBA最佳陣容一陣的實力。他非常適合金州勇士隊的進攻體系，原因與凱文杜蘭特有很多相似之處：他在進攻體系中相對容易融入，而且在需要的時候也能單打得分。他的防守能力雖然不如巔峰時期，但仍相當出色。此外，鵜鶘隊的威廉森（Zion Williamson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、甚至是恩比德（Joel Embiid）都是潛在目標。這條路徑旨在補強戰力的同時，不至於徹底掏空未來十年的選秀資產，為後柯瑞時代保留一線生機。如果詹姆斯（LeBron James）願意接受中產特例甚至老將底薪，這將是勇士成本最低的升級方式。詹姆斯雖已41歲，但仍具備明星級戰力，且無需付出任何交易籌碼。如何換來詹姆斯，洛杉磯湖人隊擁有他完整的伯德條款，而且詹皇自己也想留在洛城。勇士目前或許有能力提供完整的中產特例，但這需要騰出一些薪資空間。也許霍福德（Al Horford）會選擇退休。也許有人會接手穆迪（Moses Moody）的合約。也許波爾津吉斯（K.Porzingis）會同意大幅降薪——將他今年的薪金空間佔用從大約3000萬美元降至明年的中產階級特例範圍——以換取長期的保障。格林擁有球員選項，他已經表示過，這個休賽期他更傾向於放棄球員選項並續約。如果能因此獲得一到兩年的保障薪水，他或許願意降低自己的薪資上限，好讓球隊能簽下詹姆斯級的球員。「詹柯聯手」的誘惑力不僅在於票房，更在於兩位球商極高的老將能如何在進攻端互補。若能簽下詹姆斯，勇士甚至能保留選秀權去進行另一筆重磅交易。然而，這完全取決於詹姆斯本人的意願，以及他是否願意離開洛杉磯或回歸克里夫蘭。最後一條路，也是最理智但最殘酷的：接受王朝已經結束的事實。勇士目前擁有的年輕戰力僅剩穆迪（Moses Moody，受重傷）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等人，整體天賦嚴重匱乏。這條路徑主張不再為了爭奪「附加賽門票」而犧牲未來。勇士可以留住第11順位選秀籤培養新人，讓柯瑞與格林帶著尊嚴逐漸淡出，利用中產特例進行小幅補強，但不做任何傷筋動骨的豪賭。這能確保在柯瑞退役後，勇士不至於陷入像當初籃網隊那樣長達數年的黑暗期。勇士王朝或許不會在瞬間崩塌，但「時間老人」已經追上了這群老將。總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在未來的幾個月內，必須決定是要燒掉最後的資源來點燃那可能微弱的冠軍火花，還是該勇敢轉身，為大通中心的下一個十年預作準備。